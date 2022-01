Potsdam

Das Bauprojekt „Residenz Babelsberg Süd“ am Horstweg bleibt länger Baustelle als erwartet. Die Arbeiten liegen „coronabedingt und wegen der Verknappung wichtiger Baumaterialien“ mindestens drei Monate hinter dem Zeitplan, erklärt der Potsdamer Niederlassungsleiter des Projektentwicklers Quarterback, Matthias Piper, auf MAZ-Anfrage. Ursprünglich sollte Ende 2022 alles fertig sein, nun geht Piper davon aus, dass die ersten Mieter frühestens Anfang 2023 einziehen und die Gesamtfertigstellung aller Gebäude samt Außenlagen bis zum Sommer 2023 gelingt.

Neues Quartier am Horstweg mit Wohnungen, Stadtvillen, Reihenhäuser

Baustelle am Horstweg. Quelle: Julius Frick

Auf Hochtouren läuft unterdessen die Suche nach einem Mieter für die rund 4000 Quadratmeter große Gewerbefläche im Erdgeschoss des Bauprojekts. „Wir versuchen, so früh wir möglich jemanden zu finden, damit wir bereits beim Bau auf dessen Anforderungen eingehen können“, sagt Piper. Er würde ein Café oder einen Bäcker begrüßen. „Was es letztlich wird, kann ich aber aktuell noch nicht sagen“, so Piper. Darüber hinaus entstehen weitere kleinere Gewerbeflächen auf dem Gelände.

In der „Residenz Babelsberg Süd“ entstehen insgesamt 138 Mietwohnungen jeder Größe, teils bis zu 150 Quadratmeter groß. Laut Piper waren anfangs Eigentumswohnungen geplant, „aber nachdem wir das Projekt übernommen haben, wurde das umgeplant.“ Alle Wohnungen sowie die Stadtvillen sollen nun vermietet werden.

Deutsche Wohnen übernimmt die Vermietung

Direkt am Horstweg entstehen in erster Reihe ein fünfgeschossiger Bau, dahinter fünf Stadtvillen in gleicher Höhe sowie in dritter Reihe ein Riegel aus 13 Reihenhäusern (138 bis 158 Quadratmeter). Alle Gebäude sollen Gründächer erhalten, was laut Unternehmen zur „Verbesserung des Mikroklimas“ beitragen soll.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben einer Tiefgarage mit rund 100 Plätzen wird es auf dem Gelände 48 weitere Parkplätze geben. Zudem sind „am Horstweg 8a-c sowie der Lotte-Laserstein-Straße 6-12 und 13-37 großzügige Grün- und Freiflächen sowie Spielplätze“ geplant.

Eigentümer des Viertels ist die Deutsche Wohnen, der Konzern wird nach Fertigstellung des Bauprojekts auch die Vermietung der Immobilien übernehmen. Zu den Mietpreisen gibt es bisher keine konkreten Angaben.

Von Anna Sprockhoff