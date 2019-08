Drewitz

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, stieg eine 15-Jährige aus einem Bus an der Haltestelle Robert-Baberske-Straße. Sie lief dann in Richtung einer Schule, als sich plötzlich von hinten zwei Männer genähert haben, so berichtet das Mädchen. Einer der beiden habe ihr dann von hinten Augen und Mund zugehalten, während der Zweite sie „unsittlich berührte“. Als das Mädchen sich hiergegen zur Wehr setzte, sollen sie von ihm abgelassen haben. Das Mädchen rannte davon, wohin sich die Männer entfernten, ist unbekannt.

Die Männer, im Alter von etwa 20-25 Jahren, die beide nach Alkohol gerochen haben sollen, wurden zudem wie folgt beschrieben:

Einer der beiden soll bräunliche Haut und dunkle Haare an der Hand gehabt haben. Am Mittelfinger habe er einen Ring getragen. Der Andere soll südländisch ausgesehen haben und chic angezogen gewesen sein. Er habe schwarze Nike-Turnschuhe mit weißen Sohlen und eine schwarze Jeans getragen. Beide hätten eine tiefe Stimme gehabt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Inspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 zu wenden.

