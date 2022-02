Potsdam

150 Menschen haben am Sonnabendabend vor dem Brandenburger Tor in Potsdam an die neun Opfer der Anschläge von Hanau (Hessen) vor zwei Jahren erinnert. Zuerst wurden die neun Namen für alle Teilnehmer des Gedenkens noch einmal vorgelesen: Vili Viorel Paun, Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Mercedes Kierpacz und Kaloyan Velkov. Anschließend bekundeten die Teilnehmer in Potsdam gegenüber den Hinterbliebenen ihre tiefe Betroffenheit und ihre Solidarität.

Erinnerungsveranstaltungen wie diese fanden am Sonnabend in insgesamt neun Städten und Gemeinden Brandenburgs statt. Am 19. Februar 2020, also genau vor zwei Jahren, sind die neun Menschen in Hanau ermordet worden. Der 43-Jährige Täter erschoss anschließend seine Mutter und sich selbst. Das Bundeskriminalamt hat den Vorfall schließlich als rechtsextrem sowie rassistisch motiviert eingestuft.

„Wie fordern ein lückenlose Aufklärung und Konsequenzen“, sagte Gabi Jaschke vom Vorstand des Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit Brandenburg. Insbesondere müsse geklärt werden, wie der Täter an eine Waffe, mit der dieser seine Opfer erschossen hat, gekommen ist sowie wie mit den Angehörigen umgegangen wurde und wird. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses des hessischen Landtages dürften aus diesem Grund solange nicht locker lassen, bis diese und viele weitere Fragen beantwortet sind. Überhaupt müssten alle rechtsextremen Netzwerke aufgedeckt werden.

Von Elke Kögler