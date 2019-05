Babelsberg

Ein 16-jähriger Algerier wurde am Montagvormittag von der Mitarbeiterin einer Sozialeinrichtung in der Grenzstraße erwischt, wie er Geld aus einem Büro stehlen wollte. Der Jugendliche war in einem unbeobachteten Moment unberechtigt in den Raum gelangt und öffnete eine Geldkassette und das Portmonee einer Angestellten.

Kolleginnen hielten den Dieb fest

Eine Mitarbeiterin bemerkte ihn und hielt ihn auf. Kolleginnen kamen zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Der 16-Jährige wurde aufs Revier gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

