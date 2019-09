Hermannswerder

Derzeit sucht die Polizei nach der 16-jährigen Linda. Das als zuverlässig beschriebene Mädchen verließ am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, ihre Wohngruppe in Hermannswerder, um in die Innenstadt zu fahren, wo sie sich ein Handy kaufen wollte. Seit dem fehlt von ihr jede Spur.

Die etwa 1,75 Meter große Linda ist schwanger, was auch an einem leicht gerundeten Bauch laut Polizei auch bereits zu erkennen ist. Es besteht die Gefahr, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die 16-jährige Vermisste Linda. Quelle: Polizei

Kontakte nach Berlin

Bekannt ist zurzeit auch, dass das Mädchen Kontakte nach Berlin pflegt, Ermittlungen dort führten jedoch bislang nicht zum Auffinden des Mädchens.

Daher bittet die Polizei Zeugen, die das Mädchen seit Dienstagabend gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 oder an jede andere Dienststelle zu wenden.

Von MAZonline