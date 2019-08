Potsdam

In Potsdam müssen an diesem Wochenende rund 16.000 Haushalte ohne Telefon, Internet und TV auskommen. Wie der Anbieter PΫUR am Samstag mitteilte, kam es bei Tiefbauarbeiten zu einem Kabelschaden.

Zwar würden die Techniker unter Hochdruck an einer Lösung des Problems arbeiten. Um an die durchtrennte Glasfaserleiter in der Benzstraße/Ecke Anhaltstraße zu gelangen, müsse allerdings ein drei Meter tiefer Schacht gegraben und das Grundwasser abgesenkt werden. Diese Reparatur könne erst am Montag vorgenommen werden, da das Unternehmen auf eine Genehmigung warte, hieß es in der Mitteilung. Aufgrund einer „Straßenbahnquerung an der Schadensstelle“ könne kein auch Provisorium errichtet werden.

Das Unternehmen rechnet damit, dass die beschädigte Glasfaser erst im Laufe des Montages repariert werden könne. Kunden könnten sich über die „Mein PΫUR“-App und die PΫUR Service-Hotline informieren, teilte der Anbieter mit.

Von RND/iro