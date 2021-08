161 Kinder und Jugendliche aus Potsdams Schulen und Kitas in Quarantäne

Potsdam

161 Kinder und Jugendliche aus Potsdams Schulen und Kitas befinden sich nach Angaben der Stadt derzeit in Quarantäne. Die Mehrheit der Kinder, insgesamt 141, befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. 25 der insgesamt 161 Kinder und Jugendliche in Quarantäne haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Von ihnen sind 19 Schüler, fünf in der Kita und in einem Fall aus einer „sonstigen Einrichtung“. Bei den Kontaktpersonen handelt es sich um 113 Schüler und 28 Kindern aus Kita-Einrichtungen. Dies teilte die Stadt auf eine MAZ-Anfrage mit.

Potsdam drohen Einschränkungen

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Potsdamer Sieben-Tages-Inzidenz in der Altersgruppe der fünf bis 14 Jährigen pro 100.000 Einwohner bei 73. In der Altersgruppe der 15 bis 34 Jährigen liegt sie bei 44. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Landeshauptstadt im Allgemeinen liegt mit Stand vom Samstag bei 30,5 und damit weit über der kritischen Marke von 20.

Bleibt die Inzidenz fünf Tage hintereinander über der Marke von 20, gelten wieder verschärfte Testregeln. So braucht es laut der brandenburgischen Corona-Verordnung dann etwa wieder für die Innenräume von Restaurants und in Hotels einen Testnachweis. Bleibt die Inzidenz bis kommenden Montag weiter über 20, wäre dies in Potsdam wieder der Fall.

Von Steve Reutter