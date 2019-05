Innenstadt

Mehr als 600 Läufer starteten am Sonntagvormittag im Potsdamer Lustgarten neben dem Hotel Mercure bei bestem Laufwetter zum 17. Freundschaftslauf des Mukoviszidose-Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) gab als Schirmherr der Veranstaltung den Startschuss für die 400- beziehungsweise 800-Meter-Strecke rund um den Lustgarten. Für den Lauf hatten sich Einzelteilnehmer, aber auch komplette Laufgruppen angemeldet. Zahlenmäßig stärkste Mannschaft waren wohl die Teilnehmer von „Team Joni“, eine komplette Familie, die mit 52 Angehörigen anrückte.

Der Erlös des Laufes fließt in die tägliche Projektarbeit des Mukoviszidoseverbandes. Er unterhält eine Geschäftsstelle in Berlin-Prenzlauer Berg und eine mobile Physiotherapie, die zu den Patienten ins Haus kommt. Sogenannte Klimafahrten führen Betroffene an die Ostsee. Für Familien in Notlagen hat er einen Unterstützungsfonds eingerichtet.

Trotz des verregneten Wetters in vorigen Jahr hatten rund 350 Läufer am 16. Mukoviszidose-Freundschaftslauf teilgenommen und eine Spende von knapp 30 000 Euro erzielt.

Von Heinz Helwig