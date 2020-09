Potsdam West

In der Carl-von-Ossietzky-Straße ist am Sonntag gegen 11.15 Uhr ein 18-Jähriger aus dem fenster gestürzt. Er fiel mehrere Meter tief aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung hielten sich zu der Zeit mehrere Personen auf. Der junge Mann wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz kam, ist Gegenstand der Ermittlungen die nun die Kriminalpolizei führt und die weiter andauern.

Vorläufige Festnahme

Zunächst wurde ein 19-jähriger vorläufig festgenommen, weil er offenbar im Verdacht stand, den Vorfall mit herbeigeführt zu haben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die genauen Umstände des Sturzes konnten bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Sowohl bei dem Geschädigten als auch bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe durchgeführt, da sie möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

