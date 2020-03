18-Jähriger zu Corona-Partys in Potsdam: „Wir werden einfach nicht so schnell hysterisch“

Potsdam

Seit der Schulschließung konnten besorgte Bürger an öffentlichen Plätzen, in den Parks, am Havelufer, vor allem aber am Bassinplatz Massentreffen junger Leute beobachten. Dabei handelte es sich offenbar größtenteils um Abiturienten, die ihre letzten Schultage vor den Schließungen feierten. Das führt bei vielen Potsdamern zu Empörung. Im Netz kursieren Hashtags, wie #keinverständnis und #bleibtzuhause.

Gerade junge Leute gelten als Hauptträger des Virus – und einige gehen offenbar trotzdem achtlos mit der Gefahr um. Bei Facebook berichten Potsdamer, dass neben dem Strandbad Babelsberg eine Abiparty gefeiert worden sei.

Der Pressesprecher der Schlösser-Stiftung, Frank Kallensee, konnte auf MAZ-Anfrage bestätigen, dass am Dienstagabend ab 19 Uhr rund 50 Personen in der Nähe des Havelhauses lautstark gefeiert hätten. „Diese Veranstaltung ist dann durch unsere Sicherheitsmitarbeiter in Kooperation mit der Polizei aufgelöst worden“, so Kallensee, „die letzten Personen haben gegen 20.15 Uhr das Gelände verlassen.“ Kallensee betont: „Aus unserer Sicht ist dieses Verhalten in der aktuellen Situation absolut fahrlässig, es wird und kann nicht geduldet werden.“

Das sagen die Feiernden

Doch was sagen die jungen Leute selbst dazu? Die MAZ hat Jugendliche zu den Hashtags und den Sorgen Älterer konfrontiert. Ein 18-Jähriger äußert sich dazu, er möchte anonym bleiben.

Du warst letztens mit Freunden am Bassinplatz „Bierball“ spielen, obwohl überall zur Selbstisolation aufgerufen wird, wie kam es dazu?

Es war gutes Wetter und viele hatten ihren letzten Schultag, deshalb haben wir uns alle getroffen, um ein bisschen zu feiern.

Viele deiner Mitspieler sind Abiturienten, sie haben ihren letzten Schultag gefeiert. Findest du ihre Versammlung angesichts dieser Tatsache gerechtfertigt?

Rechtfertigen kann man es nicht. Aber es ist gerade für Abiturienten, die ihre letzet Zeit miteinander zelebrieren wollen schwer zuhause zu bleiben, gerade, wenn gutes Wetter hinzukommt.

Warst du vorsichtiger im Umgang mit den Leuten?

Wir haben uns mit den Ellenbogen begrüßt.

Was glaubst du löst das Verhalten unserer Generation bei älteren Leuten aus?

Kopfschütteln. Ältere Leute können wahrscheinlich nicht nachvollziehen, dass die jüngere Generation die Situation nicht so ernst nimmt. Beziehungsweise, was heißt ernstnehmen? Wir werden einfach nicht schnell hysterisch. Klar sollte man sich trotzdem darum kümmern, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet.

Wie stehst du zu den Hahstags? #bleibtzuhause Fühlst du dich angegriffen?

Angesprochen, ja, nicht angegriffen.

Glaubst du Aufregung im Netz kann das Verhalten junger Leute verändern?

Nein. Ich glaube die meisten Leute, die eh schon rausgehen, lassen sich von sowas nicht beeinflussen. Einfach weil, sie es so oder so machen würden. Hashtags bewirken nichts.

