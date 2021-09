Potsdam

Stargastronom Josef Laggner würde auch in Potsdam die 1G-Regel für Großveranstaltungen durchsetzen. Er hatte dieser Tage angekündigt, für sein zweiwöchiges Oktoberfest an der „Fischerhütte“ in Berlin (BILD berichtete) nur noch Geimpfte einzulassen und besteht darauf auch für den Fall, dass es an seinem Krongut Bornstedt neben dem Park Sanssouci ein solches Fest gibt. Das sei aber noch nicht fest geplant, sagte Laggner am Montag gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Die Corona-Zahlen vom Montag Am Montag waren in 15 von 252 Kitas und Schulen Corona-Fälle nachgewiesen. 38 Kinder und Jugendliche sowie 5 Mitarbeitende haben sich infiziert. In Grundschulen gibt es sechs infizierte Kinder, an Gymnasien 10, an Grundschule 6. Einrichtungen mit mehr als einem Fall sind die Fontane-Oberschule, die Grundschule am Priesterweg, die Waldorfschule, die Grundschule am Humboldtring, das Schiller-Gymnasium und die Kita Sternschnuppe. Vier Einrichtungen für Senioren sind betroffen, in zwei Einrichtungen sind allerdings keine Bewohner darunter. In einer Flüchtlingsunterkunft sind zwei Menschen infiziert. In einer weiteren Wohngruppe sind zwei Mitarbeitende infiziert. Sechs Patienten liegen auf der Corona-Normalstation im Klinikum „Ernst von Bergmann“ und eine auf der Corona-Normalstation im Alexianer-Krankenhaus „St. Josefs“. Zwei Patienten befinden sich auf der Corona-Intensivstation des Klinikums.

Krongut-Chef Marco Krawczyk, der gerade die Eröffnung des „Bürgerbahnhofs“ am Bahnhof Sanssouci hinter sich hat, habe freie Hand, ein Oktoberfest im Krongut zu veranstalten, müsse dann aber die 1G-Regel durchsetzen, sagte Laggner. Für die Matrosenstation „Kongsnaes“ am Jungfernsee dagegen, für den „Bürgerbahnhof“ und für das Krongut ohne Oktoberfest bleibe es bei 2G: Zutritt nur für Geimpfte und nachweislich Genesene. Ein Negativtest und das Tragen einer Maske gelten nicht.

„Bei einem Oktoberfest sind die Leute einfach zu eng“, sagte Laggner der MAZ: „Da wird getrunken, geschunkelt, man spricht lauter als sonst – da wäre die Ansteckungsgefahr einfach zu groß. Für mich ist das ein Riskofaktor, für die Gäste auch. Ich möchte nicht schuld sein, wenn jemand ins Krankenhaus kommt.“

Ex-Fußballer Bengs sagt Oktoberfest ab

Ex-Fußballer und Veranstalter Heiko Bengs hat sein zweiwöchiges Oktoberfest ab dem letzten Septemberwochenende dagegen schweren Herzens abgesagt: „Das wäre unzumutbar für die Gäste“, sagte er der MAZ: „Eine Person auf zehn Quadratmetern, ein Meter 50 Abstand von Gast zu Gast – da sitzen zwei Leute am 10er Tisch. Ich fühle mich verarscht. Mir fehlen die Worte.“ Und mit Maske tanzen – das gehe gar nicht: „1G kommt überhaupt nicht in Frage. Bei mir werden gesunde Menschen nicht ausgeschlossen. Das wäre ja der nächste Wahnsinn.“

Das Oktoberfest wäre für Bengs das Hauptgeschäft des Jahres gewesen. Zuletzt hatte er mehrere Rooftop-Parties auf dem fünften Deck des Parkhauses an der Schiffbauergasse veranstaltet. Bis zu 750 Menschen waren dort zugelassen. Aber jetzt läuft das aus, weil es dafür zu kalt wird, und ab 500 Gästen muss auch getestet werden. An der Bar trug man Maske, beim Tanzen nicht. „Ich weiß gar nicht, wie ich die Verluste je wieder aufholen soll.“ Das letzte Oktoberfest hat er vor zwei Jahren veranstaltet. „Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir immer noch sanktioniert werden, wo sich doch schon alle impfen lassen können“, sagte Bengs.

Dost: Am Ende des Tages stirbt ja keiner mehr

Großgastronom René Dost (Redo) macht 2G nur, wenn das Land Brandenburg das anordnet. „Ich will Gastgeber sein und kein Werkzeug der Politiker. Wenn ich 2G bei meinen Gästen verlange, müssten das auch meine Leute machen.“ Er bleibe bei 3G; die Gäste müssen nachweisen, das sie geimpft oder genesen sind oder einen tagesaktuellen Negativtest haben. „Ich will, dass wieder Normalität einkehrt“, so Dost gegenüber der MAZ. 52 Millionen Deutsche seien geimpft; da müsse das doch möglich sein: „Am Ende des Tages stirbt ja keiner mehr.“

3G bei Sommer-Kultur-Festival

Einem Oktoberfest am nächsten kommt das Kultur-Sommer-Festival vom 17. September (Freitag) bis zum 19. September (Sonntag). Hier gilt die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Am Freitag gibt es eine 90er-Jahre-Party, am Samstag Zirkus und am Sonntag eine Autogrammstunde mit der Münchener Freiheit. Das mündet in die Open-Air-Party „Potsdam tanzt“. Maskenpflicht gilt trotz 3G bis zum eigenen Sitzplatz, den man frei wählen kann.

