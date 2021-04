Potsdam

Die Bundesgartenschau 2001 wird in Potsdam vor allem mit dem dazugehörigen Buga-Park und der Tropenhalle Biosphäre in Verbindung gebracht. Tatsächlich aber begegnen uns vielerorts weitere Buga-Projekte, die unsere Wahrnehmung der Innenstadt oder der Havel bis heute prägen. Viele, wenn auch nicht alle Impulse der Buga wurden ein Erfolg, wie dieser Überblick zeigt.

Der Buga-Park im Bornstedter Feld

Bei der Bundesgartenschau 2001 gab es in der ganzen Stadt Potsdam Projekte. Das bekannteste und größte ist allerdings der damalige Buga-Park im Bornstedter Feld, der im Sprachgebrauch der Potsdamer längst als „Volkspark“ anerkannt ist. Die langen Erdwälle, die heute bepflanzt sind und zum Spazieren einladen, sind das markante Relikt der militärischen Nutzung des Bornstedter Felds bis 1994, als sie noch als Kugelfang dienten.

Blick von oben auf die Eröffnung der Bundesgartenschau in Potsdam am 21. April 2001. Die militärischen Erdwälle wurden zum charakteristischen Gestaltungselement des Buga-Parks. Quelle: Lutz Hannemann

Im letzten Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie wurden 390.000 zahlende Besucher im Volkspark gezählt – hinzu kommen Kinder und Jugendliche, die freien Eintritt haben. Der Park ist einerseits ein großer Erfolg, weil seine Vielfalt mit Wasserspielplatz, und Skatepark, sowie ganz unterschiedlichen Gartenpartien nicht nur Menschen aus dem Bornstedter Feld dorthin lockt. Anders als in den Schlossparks wie Sanssouci darf man im Volkspark auf die Wiese, kann Sport treiben und auf allen Wegen Fahrradfahren.

Doch zugleich gibt es große Kritik daran, dass der Volkspark in den vergangenen Jahren geschrumpft ist. Die Umwandlung eines großen Parkstreifens in Bauflächen war zwar stets geplant – doch der Nutzungsdruck der gewachsenen Stadt ist höher, als erwartet. Eine ungewisse Zukunft hat die Biosphärenhalle des Parks, deren Konzept sich finanziell nie getragen hat.

Lennésche Feldflur in Bornim

Im Westen des Volksparks liegt die 900 Hektar große Bornimer Feldflur, die auch den Namen des Gartenkünstlers Peter Joseph Lenné trägt und im Sinne von Lennés „Verschönerungsplan“ für Potsdam ab 1844 geschaffen wurde.

Es ist ein ländliches Idyll zwischen Kirschallee, Lerchensteig und dem Sacrow-Paretzer Kanal. Alleen durchziehen die Felder, die mit Hecken vor Winderosion geschützt werden, Gehölzremisen dienen dem Vieh als Unterstand bei schlechtem Wetter und in der Ferne werden markante Höhenpunkte wie das Pfingstberg-Belvedere sichtbar. Doch bis zur Buga 2001 hatte dieses Idyll aus dem 19. Jahrhundert schwer unter der landwirtschaftlichen Großproduktion in der DDR gelitten. In einem Flurneuordnungsverfahren wurde die alte Kleinteiligkeit wieder hergestellt. 19 Kilometer alter Wege wurden wieder hergestellt, über sieben Kilometer Hecken entlang der Felder, vier Hektar Remisen und mehrere hundert Bäume angepflanzt.

Eine Impression aus der Bornimer Feldflur. Quelle: Friedrich Bungert

Im Umfeld geschah noch mehr: Entlang der Kirschallee entstanden auf über fünf Hektar neue Kleingärten. Auch der Garten des Staudenzüchters Karl Foerster und die Obst- und Gemüsegärten samt Maulbeerplantage des Guts Bornim konnten durch die Buga rekonstruiert werden.

Projekte in der Innenstadt

Die Projekte der Buga 2001 in der Potsdamer Innenstadt sind bis heute unübersehbar: An erster Stelle steht der Neue Lustgarten, der das mittlerweile kaum mehr vorstellbare Ernst-Thälmann-Stadion von 1948 zwischen Hotel Mercure und dem Polizei- und Regierungsgelände als Festplatz und Grünfläche ersetzt hat. Auch die Wiederherstellung des Neptunbassins und das breite Ufer des Stadthafens durch den Rückbau der Terrasse des Hotel Mercure ist der Gartenschau zu verdanken.

Das Ernst-Thälmann-Stadion im Lustgarten vom Mercure-Hotel aus im Jahr 1994. Quelle: MAZ/Peter Sengpiehl

Am Alten Markt, der damals nur aus Nikolaikirche, Altem Rathaus und der Fachhochschule, sowie der „Blechbüchse“ des Hans-Otto-Theaters bestand, wurden die Umrisse des einstigen Stadtschlosses in Blumenbeeten angedeutet. Immerhin befand sich schon seit einigen Monaten das Fortunaportal als Vorbote der Schlossrekonstruktion im Bau.

Der Alte Markt im Jahr 1999. Der Grundriss des Stadtschlosses wurde als ein Projekt der Buga durch Bepflanzung hervorgehoben. Ein Jahr später begann der Bau des Fortunaportals. Quelle: MAZ/Archiv

Auch der Traum vom alten Stadtkanal wurde 2001 mit einem ersten kleinen nur 120 Meter langen rekonstruierten Teilstück in der Yorckstraße sichtbar – damals ging man allerdings davon aus, dass bis heute der ganze Kanal wieder freigelegt sein würde. Der Platz der Einheit mit seinem markanten Wegekreuz ist ebenfalls Buga-Erbe, auch wenn er bereits 1999 fertiggestellt wurde. Leider ist die indirekte Beleuchtung der Treppenkanten quer durch den Platz schon gefühlt genauso lange defekt.

Das Ende des Luisenplatzes als Parkplatz dank des unterirdischen Parkhauses aus dem Jahr 2000 und die Promenade vom Brandenburger Tor über das Jägertor zum Nauener Tor zählen ebenfalls zu den nachhaltigen Effekten der Gartenschau im Stadtzentrum.

Erholungsorte an Havel und Nuthe

Potsdams Lage am Wasser war neben der Konversion alter Militärflächen und dem Erlebnis und der Ergänzung der großen Gartentradition der Stadt ein weiterer Schwerpunkt der Gartenschau. Unter dem Titel „Orte am Fluss“ wurden heute ganz selbstverständliche Oasen am Havelufer geschaffen.

Ganz neu entstand der Nuthepark zwischen Zentrum Ost und dem Hauptbahnhof. Mit der markanten Holzbrücke über die Mündung der Nuthe ist seit der Buga ein ununterbrochener Spaziergang am Ufer entlang der Neuen Fahrt bis zum Park Babelsberg möglich. Auf der anderen Seite des Flusses erhielt die Alte Fahrt durch die Buga ihr heutiges Gesicht mit einer barrierefreien Promenade. Auch die Inselbrücke von der Burgstraße zur Freundschaftsinsel konnte Ende 2000 kurz vor Buga-Beginn eingeweiht werden.

Die Alte Fahrt vor ihrer Umgestaltung im Jahr 1995 mit der alten Inselbrücke. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Doch vor allem profitierte die Freundschaftsinsel inmitten des Flusses von der Bundesgartenschau. Bereits ab 1996 begann die Erneuerung. Die Torhäuser aus den 1930er Jahren wurden rekonstruiert, störende Bauten wurden abgerissen, die Inselspitze wurde mit Holz-Elementen zum barrierefreien Aussichtspunkt umgestaltet.

Der noch aus der Vorkriegszeit und der DDR bestehenden Stauden- und Schaugarten wurde mit 100.000 Stauden und 35.000 Blumenzwiebeln umfangreich ergänzt und wie ein botanischer Garten beschildert. Ein Novum entstand außerdem: Europaweit wurden über 200 Staudenzüchtungen von Karl Foerster zusammengesucht und können bis heute in einer Sortenschau nebeneinander bewundert werden.

Von Peter Degener