Das Fanprojekt Babelsberg feiert Geburtstag. Seit 20 Jahren gibt es auf Initiative der Fanszene eine organisierte sozialpädagogische Fanarbeit in Babelsberg. Mit der Gründung des Projekts im Jahr des Zweitligaaufstiegs 2001 wurde sich die Förderung einer positiven Fankultur und Bildungsarbeit sowie Jugend- und Fanbegegnungen auf die blau-weiße Fahne geschrieben. Fußball ist ein sehr wichtiger, aber sicher nicht der einzige Aspekt, der bei der Fanarbeit in Babelsberg eine Rolle spielt.

Jubel bei den Fans im Jahr 2001: Ein 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf brachte den Aufstieg in die 2. Fußball Bundesliga. Quelle: MAZ/Bernd Gartenschläger

Vielmehr steht im Babelsberger Fanprojekt neben fußballspezifischen Projekten auch „politische, kulturelle und internationale Bildungsarbeit“ im Fokus. Gemeinsame Besuche von Gedenkstätten mit jungen Fußballfans werden genauso organisiert wie die Arbeit im Bereich der Integration von Geflüchteten.

Das hebt auch Projektleiter Patrice Hannig, einer von zwei Vollzeitbeschäftigten Sozialarbeitern, hervor: „20 Jahre Fanprojekt Babelsberg bedeutet 20 Jahre Förderung von Vielfalt und positiver Fankultur, sowie 20 Jahre professionelle Jugend- und Sozialarbeit“.

Die Anfänge des Fanprojekts sind eng mit dem Fanladen verbunden, der 2002 in der Karl-Gruhl-Straße 62, wenige Meter vom Karl-Liebknecht-Stadion entfernt, in Babelsberg eröffnet wurde. Das Fanprojekt war zunächst in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes, im Jahr 2014 übernahm die Stiftung SPI die Trägerschaft. “Wir freuen uns diese wichtige Aufgabe für junge Menschen im Kontext Fußball in Babelsberg gestalten zu können und zukünftig verlässlicher Ansprechpartner für die Beteiligten Partner sein zu können“, wird Andreas von Essen, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter der Stiftung SPI in Brandenburg, zitiert.

Seit 2018 befindet sich das Fanprojekt mit dem neuen und größeren Fanladen in der Rudolf-Breitscheid-Straße 19.

Eröffnung des neuen Fanladens in der Rudolf-Breitscheid-Straße 19. Mit dabei: Patrice Hannig (zweiter von rechts). Quelle: Bernd Gartenschläger

Seit dem Umzug verfügt das Fanprojekt nach eigenen Angaben „über beste Bedingungen für die sozialpädagogische Arbeit mit Jugendlichen und jungen Fußballfans aus Babelsberg“. Vor Ort gebe es gute und und professionelle Voraussetzungen, die durch die gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten in den vergangenen 20 Jahren möglich geworden ist, unterstreicht Hannig.

Diesen Erfolg gilt es groß zu feiern – aber nicht mehr in diesem Jahr. Zwar werde am 22. Oktober im kleinen Kreis sehr wohl angestoßen, die große Jubiläumssause für alle Fans gibt es dann erst im kommenden Jahr, verspricht das Fanprojekt

Von MAZonline