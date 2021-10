Babelsberg

Für Profifußballer sind 20 Jahre eine gesamte Karriere, doch an ein Ende denkt man beim Babelsberger Fanprojekt noch lange nicht. Am Freitag (22. Oktober 2021) feiert die Fanszene im hauseigenem Laden das 20-jährige Bestehen.

Das Projekt steht inhaltlich in direkter Verbindung zum Regionalligisten SV Babelsberg 03 und richtet sich an fußballinteressierte Jugendliche und junge Erwachsene. Träger ist das Sozialpädagogische Institut Berlin. Doch geht es bei dem Projekt bei weitem nicht nur um Fußball. „Wir helfen den Jugendlichen in allen Lebenslagen“, sagt Patrice Hannig, der 33-jährige ist dort Projektleiter.

Nicht alles dreht sich um den Ball

Jugendliche können sich etwa an das Projekt wenden, wenn sie Streit in der Familie haben oder Hilfe bei Hausaufgaben benötigen. Doch bleibt es nicht dabei, beim Fanprojekt versteht man sich als Familie. Und nicht immer dreht es sich um den Ball. So organisiert das Babelsberger Fanprojekt um Patrice Hannig mit den Jugendlichen etwa Fahrten zu Gedenkstätten, auch ist man regelmäßig in Schulen, um über Rassismus, Sexismus und Diskriminierung im Fußball aufzuklären.

Dass der Fokus vor allem auf Jugendlichen liegt, war nicht immer so, weiß auch Christian Lippold. Er gründete das Projekt im Jahr 2001. „In der Anfangsphase waren im Fanladen Menschen von sieben bis 70 Jahren dabei“, sagt er. Bis 2018 war der Fanladen des Projekts in der Karl-Gruhl-Straße, dann ist man in die Rudolf-Breitscheid-Straße umgezogen.

„Gerade mit dem Umzug gab es einen viel stärkeren Fokus auf Jugendliche, sie haben die Räume von Beginn an mitgestaltet“, sagt Christian Lippold. Etwa 40 Jugendliche würden laut Projektleiter Patrice Hannig täglich in den Laden kommen.

Als Vermittler bei Sicherheitsberatungen

Der Fanladen gebe Jugendlichen einen Raum, in dem sie Harmonie und Wärme finden würden, sagt Christian Lippold. Selbst ist er nicht mehr aktiv beim Projekt dabei, wünscht dem Projekt zum Geburtstag aber, „dass nichts besser oder anders wird, sondern das es genauso bleibt“.

Aktionen des Babelsberger Fanprojekts „Vielfalt ist Stärke“: Ein Workshop für Schulklassen und Jugendgruppen zum Thema „Diskriminierung und Antidiskriminierung am Beispiel von Fußball und Fankultur“. Recherchegruppe: Aufarbeitung und Aufklärung zur Rolle Babelsberg in der NS-Zeit. Bildungsfahrten: Das Babelsberger Fanprojekt organisiert für die Jugendlichen Fahrten zu Gedenkstätten. Dauerkarten-Tauschbörse: Jene, die es nicht zu einem Spiel schaffen, können im Fanladen ihre Dauerkarte abgeben. Finanziell benachteiligte können diese dann nutzen, um ins Stadion zu gehen.

Auch Barbara Peach ist inzwischen nicht mehr aktiv beim Projekt dabei, auch wenn sie im Fanladen ein eigenes Büro für ihre Arbeit als Sozialarbeiterin hat. Aktiv arbeitete sie beim Babelsberger Fanprojekt von 2009 bis 2011. „Es ist großartig, dass es das Projekt schon so lange gibt – ich hoffe, es bleibt noch mindestens weitere 20 Jahre“, sagt sie. Ein solches Projekt samt eines Fanladens sei etwas, dass jeder Fußballverein benötige. „Die Arbeit mit dem Verein und den Fans ist immens wichtig“, sagt sie.

Das Fanprojekt sei auch deshalb wichtig, weil es ein wichtiger Kommunikator zwischen Fans und Verein ist, sagt Barbara Paech. Quelle: Varvara Smirnova

Bei jedem Heim- und Auswärtsspiel von SV Babelsberg 03 ist das Fanprojekt dabei. Man versteht sich als Vermittler zwischen den Fans, den Ordnern und der Polizei, sagt auch Patrice Hannig. So sei das Projekt etwa bei Sicherheitsberatungen vor Spielen dabei, „bei der wir die Perspektive der Fans vertreten“, sagt er weiter. Vereinsübergreifend soll das Babelsberger Fanprojekt eine positive Fußballfankultur stärken „und problematische Gruppierungen, die versuchen Einflüsse auf die Kurven in Deutschland zu nehmen, fernzuhalten“, sagt er. So gebe es etwa von rechtsradikalen Gruppierungen immer mehr Versuche, in die Fanszenen und die Fußballkurven hineinzukommen.

Personell könnte das Projekt besser aufgestellt sein

Wenn am Freitag im Fanladen das Jubiläum des Projekts gefeiert wird, schaut man mit vielen ehemaligen Sozialarbeitern auch zurück, auf die Anfänge. Aber es soll auch einen Blick in die Zukunft geben. Denn bisher sind Patrice Hannig und Sozialarbeiter Lucas Schillinger die einzigen Festangestellten des Projekts, neben vielen Honorarkräften. Doch weil das Projekt in so vielen Bereichen tätig ist, bedarf es dafür genügend helfende Hände. „Ich wünsche mir, dass das Projekt noch lange weiterfinanziert wird und sich personell entwickelt“, sagt Patrice Hannig.

SV Babelsberg 03 gegen RB Leipzig – das tippt Patrice Hannig. Quelle: Varvara Smirnova

Doch zunächst freut er sich auf das Pokalspiel gegen Rasenballsport Leipzig am kommenden Dienstag. „Für die Fans ist das ein riesen Highlight“, sagt er. Und er tippt: Eins zu eins nach 90 Minuten – im Anschluss soll das Elfmeterschießen entscheiden.

Von Steve Reutter