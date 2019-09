Potsdam

Nach der Abberufung der Verkehrs-Chefs Oliver Glaser und Martin Grießner im Mai und der Bestellung des kaufmännischen Interims-Geschäftsführers Monty Balisch wird derzeit nach einem technischen Interims-Geschäftsführer für die Potsdamer Verkehrsbetriebe (ViP) gesucht. Dies erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal auf MAZ-Anfrage: „Wir sind gerade im Verfahren für die Besetzung eines technischen Interims-Geschäftsführers, der insbesondere auch das Projekt Krampnitz vonseiten des ViP mit begleiten wird.“ Voraussichtlich „in vier bis sechs Woche“ soll die Vakanz besetzt sein.

Parallel dazu findet laut Westphal ein Verfahren zur Besetzung der dauerhaften Geschäftsführung der Verkehrsbetriebe statt, sowohl was den technischen als auch den kaufmännischen Bereich anbelangt. Dies wird voraussichtlich bis Anfang des zweiten Quartals 2020 dauern.

Tag der offenen Tür im ViP-Betriebshof

Am Sonntag gab es zunächst einmal Grund zum Feiern: Auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde mit dem ersten Spatenstich die Grundsteinlegung für den Bau des heutigen ViP-Betriebshofes in der Fritz-Zubeil-Straße eingeleitet. Aus diesem Anlass hat der Betriebshof am Sonntag seine Türen für Publikum geöffnet. Umrahmt von einem bunten Programm, öffneten sich den Gästen auch jene Türen, die sonst verschlossen sind. Besonderes Highlight: Vom Platz der Einheit aus wurden Sonderfahrten der historischen Straßenbahnen angeboten – eine Anreise der ganz speziellen Art.

Zur Galerie Vor 20 Jahren wurde der Grundstein für den Betriebshof an der Fritz-Zubei-Straße gelegt. Am Sonntag wurde das Jubiläum mit einem bunten Programm und historischen Trams groß gefeiert.

Der Betriebshof selbst ist eine weitläufige Anlage. Er umfasst laut Stadtwerke-Sprecher Göran Böhm eine neue Werkstatt, einen Carport für Busse, die zwölfgleisige „Abstellhalle Tram“ für die Straßenbahn und ein Verwaltungsgebäude.

Hinzu kommen eine 820 Meter lange zweigleisige Zufahrtsstrecke, die von der Trasse Richtung Kirchsteigfeld abzweigt, sowie 4,7 km Gleise auf dem Betriebshof selbst und 35 Weichen. Außerdem vor Ort: ein Gleichrichterunterwerk und eine Tankstelle für die Busse. Die Tramhalle ist 236 Meter mal 53,5 Meter groß.

Liniennetz umfasst auch eine Fähre

Insgesamt gibt es 460 Mitarbeiter, davon 126 im Tram-Fahrdienst, 164 im Bus-Fahrdienst, zwei Mitarbeiter machen auf der Fähre Dienst. Im Bereich Werkstatt/Infrastruktur/Verwaltung gibt es 168 Mitarbeiter.

Der Fahrzeugpark des ViP umfasst 18 Tatra-Straßenbahnen; 17 Combino-Bahnen und 18 Variobahnen. Zudem 14 Niederflurbusse-Standard und 41 Niederflurbusse-Gelenk. Außerdem verkehrt eine Fähre nach Hermannswerder.

Noch ein paar Fakten zum Gleisnetz: Die Streckenlänge beläuft sich auf 32 Kilometer, die Gleislänge auf 62 Kilometer.

Es gibt 132 Tram-Haltestellen und 489 Bus-Haltestellen. Während die Straßenbahnen auf insgesamt sieben Linien verkehren, umfasst das Busnetz 25 Linien. Bei der Fähre gibt es, wie gesagt, eine Linie.

Von Ildiko Röd