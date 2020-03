„Grenzen auf! Leben retten!“: Rund 200 Teilnehmer bei Seebrücken-Demo in Potsdam

Rund 200 Menschen demonstrierten am Sonntagnachmittag in Potsdam unter dem Motto „Grenzen auf! Leben retten! Faschismus bekämpfen!“. Mit der Aktion der Initiative Seebrücke Potsdam wollen die Teilnehmer in der großen Koalition Druck machen, um nicht weiterhin die Aufnahme von geflüchteten Menschen zu blockieren.