Potsdam

Mit einer Festveranstaltung im Nikolaisaal begingen 200 Gäste, Lehrer, Schüler und der Freundeskreis des Helmholtz-Gymnasiums am Donnerstagabend den 200. Geburtstag ihres Namensgebers und ehemaligen Schülers. Der am 31. August 1821 in Potsdam geborene Hermann von Helmholtz, einer der einflussreichsten Naturwissenschaftler seiner Zeit hatte hier in der Wilhelm-Staab-Straße gleich nebenan in der Nummer 8 gelebt.

200. Geburtstag von Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz - Jubiläumsfeier Helmholtz-Gymnasium Potsdam, von links: Schulleiterin Grit Steinbach, Dr. Sandro Dahlke (Alfred-Wegner-Institut), Dagmar Altenhöner (Pro Wissen Potsdam e.V.), Julia Heideklang (Humboldt Universität zu Berlin) und Karina Jung (Uni Potsdam). Quelle: Elvira Minack

Der Abend bildete den Abschluss einer Reihe von Veranstaltungen und Projekten der Schule zu Ehren von Hermann von Helmholtz. So hatten Schüler am International Tuesday auf der Inselbühne mitgewirkt. Unter dem Slogan „Science Jam & Slam“ konnten Zuschauer erfahren, wie sich Naturwissenschaft und Musik sehr reizvoll miteinander verbinden lassen. Denn Helmholtz war auch ein leidenschaftlicher Musiker.

Schüler besuchten bei Exkursionen Forschungseinrichtungen, wie das Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam.

Lesen Sie auch Was Ihre Augen mit Hermann von Helmholtz zu tun haben

Seit Beginn der Woche können sich die Schüler in der Ausstellung „Helmholtz-PhänoMINTa“ im Atrium auf die Spuren des Genies begeben. Die Ausstellung ist an der Universität Potsdam entstanden und war zuvor in der Wissenschaftsetage im Bildungsforum zu sehen.

Aufmerksamen Potsdamern ist vielleicht auch das kleine Schild an der Hausnummer 8 in der Wilhelm-Stab-Straße aufgefallen, das auf Initiative der Schüler hier angebracht wurde.

Für den Höhepunkt der Festlichkeiten hatte sich das Gymnasium illustre Gäste eingeladen, die teils launige Vorträge zum Thema Helmholtz hielten.

So sprach Julia Heideklang von der Humboldt Universität zu Berlin über die 170 Jahre alte Doktorarbeit von Helmholtz, die sie gemeinsam mit zwei anderen Wissenschaftlern erstmals aus dem Lateinischen ins Deutsche und Englische übersetzt hat.

Ein Vorbild für Wissenschaft von heute

Karina Jung von der Universität Potsdam, die an der Ausstellung PhänoMINTa mitgearbeitet hat, erläuterte, warum Helmholtz aus ihrer Sicht ein „Superhirn“ war. Er sei nicht nur Mediziner, Physiker, Wetterexperte, Philosoph und Musiker. Er sei darüber hinaus ein Vorbild für die Wissenschaft von heute, weil er die Zusammenhänge zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen erkannt und gepflegt hat.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schließlich war Dagmar Altenhöner von pro Wissen Potsdam im Gespräch mit Dr. Sandro Dahlke vom Alfred-Wegener-Institut (AWI). Der Potsdamer Wissenschaftler hat im vergangenen Jahr an der Arktis Expedition MOSAIC teilgenommen und an der Physik der Atmosphäre geforscht. Dahlkes Berichte über seinen Aufenthalt dort machten deutlich, dass Forschung und Wissenschaft nicht nur langweilige Laborarbeit sind oder wie Altenhöner zusammenfasste: „Das hätte dem Helmholtz auch gefallen dort im Eis.“

Von Elvira Minack