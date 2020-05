210 laufende Wasserhähne: Das passiert im Hotel Mercure hinter verschlossenen Türen

Potsdam

Das Wasser läuft. Minuten lang. Jeden Tag in 210 Zimmern im Mercure-Hotel in Potsdam. Dabei gibt es keine Gäste, die sich etwa für Meetings frisch oder nach einem Ausflugstag bettfertig machen wollen. Jeden Morgen läuft jemand von Zimmer zu Zimmer, dreht den Hahn auf, starrt ein paar Minuten in den Abfluss oder wischt etwas Staub, dreht den Hahn wieder zu und trocknet alles wieder ab, bevor es in das nächste Zimmer geht – denn neben den Bakterien, die sich in trockenen Leitungen bilden, sind auch Kalkflecken in Coronazeiten im Hotel unbeliebt.

So hat sich Marie-Luise Silberbauer ihre Ausbildung im Mercure-Hotel wohl nicht vorgestellt. Die Gänge in den 17 Etagen des Hotels sind leer und duster. „Das ist alles sehr ungewohnt“, sagt die 24-Jährige aus Brandenburg an der Havel. Eigentlich ist sie Kochazubi im dritten Lehrjahr. Zu bekochen hat sie im Hotel aber niemanden. „Die Küche ist komplett leer, auch das Restaurant. An der Rezeption ist keiner. Das ist komisch“, sagt sie. Wenn sie nicht Wasserhähne aufdreht oder an der Rezeption Telefonanrufe entgegennimmt, kann sie sich zwar entspannt auf das Drei-Gänge-Menü ihrer bevorstehenden Koch-Prüfung vorbereiten, Gäste, die ihr Essen probieren, fehlen allerdings.

Marie-Luise Silberbauer, 24 aus Brandenburg an der Havel ist als Köchin im 3. Lehrjahr im Mercure Hotel. Quelle: Jan Russezki

Seit sieben Wochen steht auch die goldene Männerstatue einsam am Eingang des Hotel-Restaurants. Seine zum Tragen erhobenen Arme sind leer, das Empfangspersonal am Pult vor ihm fehlt, der letzte Gast ist lange schon gegangen. Von 160 Stühlen, ist kein einziger besetzt. Dabei sind sonst im Schnitt 80 Prozent der Plätze belegt. Auch das weiße Klavier ein paar Schritte weiter ist verstummt. Die einzige Melodie, die sich vorbei am dunklen Bartresen in das Restaurant verirrt, ist das Klingeln des Rezeptionstelefons. Denn der Betrieb geht auch ohne übernachtende Gäste weiter.

Die goldene Statue im Eingangsbereich der Hotel-Restaurants. Quelle: Bernd Gartenschläger

210 Zimmer, fünf Mitarbeiter

Hotelleiter Daniel Schmidt ist mit seinen vier Auszubildenden im dritten Lehrjahr im Hotel allein. Alle anderen der 55 Mitarbeiter sind größtenteils Zuhause oder in Kurzarbeit. „Die Ausbildung geht ja weiter und einige Mitarbeiter sind da, um Reservierungen weiter anzunehmen oder zu verschieben. Wir haben zum Glück noch Anfragen“, sagt Schmidt. Viele neue Anfragen sind das allerdings nicht. Die meisten Anrufer verschieben ihre Besuche. Früher hatte das Hotel bis zu 1000 neue Reservierungen im Monat.

Doch selbst, wenn die Gäste kommen wollten: Die Corona-Maßnahmen verbieten Übernachtungen noch bis zum 25. Mai. Für Schmidt ist das der Stichtag. Bis dahin sollen die Plakate von Babelsberger Filmen im Hotel aktualisiert werden. „Wir putzen auch andauernd. Staub gibt es immer und wo wir sonst etwas schneller putzen, machen wir es jetzt gründlicher – etwa an den hervorstehende Zierkanten der Wände“, sagt er. Das Hotel soll jederzeit zur Wiedereröffnung bereit sein, falls es doch schneller als gedacht geht. Das leere Hotel gibt dem Chef ein schlechtes Gefühl: „Sonst bin ich an Gäste gewöhnt mit Wünschen und verschiedenen Dingen, die man erfüllen und vorbereiten kann. Jetzt ist es nur ein Abwarten“, erzählt er.

205 Quadratmeter Konferenzraum bleiben in der Coronakrise leer. Quelle: Jan Russezki

In den Konferenzräumen mit Blick auf den Lustgarten liegen hinter zugezogenen Gardinen die Kugelschreiber für die Unterzeichnung von Millionendeals bereit. Auf jedem Platz liegt ein Notizblock mit Mercure-Briefkopf bereit. „Wenn mal eine Hausbesichtigung kommt, kann man die Räume auch vorzeigen“, erklärt Schmidt die vorbereiteten Tische. Im Moment gibt es das aber nicht, weil alle Geschäftsleute zuhause arbeiten. So bleiben auch die 13 anderen Konferenzräume abgedunkelt hinter verschlossenen Türen; der größte bietet normalerweise auf 205 Quadratmetern 180 Menschen Platz.

Die Veranstaltungsräume in der 17. Etage des Mercure-Hotels sind leer. Niemand genießt den Ausblick. Quelle: Jan Russezki

Auch die legendäre 17. Etage des Hotels ist wie leergefegt. Mit weitem Blick über die Potsdamer Dächer haben in der höchsten Etage des Mercure-Hotels viele glänzende Feierlichkeiten stattgefunden. In Coronazeiten sieht es zumindest in dem Raum weniger glamourös aus. Die Tische stehen nackt, ohne verdeckendes Tuch im Raum. Flecken vergangener Parties und Kratzer sind auf der Tischplatte zu sehen. Dennoch ist das auch jetzt Schmidts Lieblingsraum. Den Blick über die Stadt hat er ganz für sich allein. Genauso, wie die beliebten Suiten, die jetzt unbewohnt sind. Einen speziellen Service gibt es in den Suiten nicht, aber die Minibar ist inklusive – und auch jetzt befüllt.

