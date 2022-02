Heiraten in Potsdam - Ein gutes Jahr für Vergessliche: Schnapszahl-Hochzeiten in Potsdam am 22.2.22

Heiraten in Potsdam ist etwas Besonderes. Da Ja-Wort kann in Schlössern, Hallen und einer Tropenlandschaft gegeben werden. Auch am 22.2.22 wird das genutzt. Doch in diesem Jahr sind noch anderen Termine begehrt.