Dieser Barchef ist eine Institution in der Potsdamer Kneipenszene

Es ist ein seltsames Gefühl, diesen gestandenen Mann, Vater, Großvater, Geschäftsmann seit vielen Jahren, bei seinem Spitznamen zu rufen. Aber jeder nennt den Inhaber des Bar-O-Meter Hasi. In seinem Ausweis steht Hans-Jürgen Heinze, doch das weiß bis heute kaum jemand in der Bar – mancher hat es vielleicht auch einfach wieder vergessen, dem Hochprozentigen sei Dank. Dem Gast bleibt also wenig übrig: Hasi mixt und serviert hier die Getränke, so ist es seit 25 Jahren und so bleibt es auch.

Mit 200 Drinks angefangen

Überhaupt bleibt in Potsdams ältester Bar vieles, wie es immer war: etwa die Dekoration, die alten Schilder und die bunten Cocktailpicker, die man so seit der Jahrtausendwende nicht mehr gesehen hat, auch der ausgesucht höfliche Service. Und dann ist da ist die Karte, unverändert seit der Euro-Einführung – kein Problem, sie spielt ja eigentlich keine Rolle. Denn der Gast wird einfach gefragt, was er trinken möchte. So simpel, so zielführend: Nach einigen Fragen zu Geschmack und Vorlieben kann Hasi den Drink empfehlen, der am besten passt.

„Ich habe damals mit 200 Drinks angefangen, heute haben wir mehr als tausend Rezepte im Kopf“ sagt er. Gleichzeitig scheut er auch nicht davor zurück, den Nachtschwärmern im Zweifel ein anderes Etablissement ans Herz zu legen, wenn die Chemie einfach nicht stimmt. „Am Ende müssen sich alle wohlfühlen“, sagt er, „und unser Konzept passt nun mal nicht zu jedem.“

Der ehemalige Kriechkeller liegt im Hinterhof der Gutenbergstraße 103. leicht zu finden ist er nicht, aber die Suche lohnt sich. Quelle: Friedrich Bungert

Das Konzept, das er da anspricht, ist das einer klassischen Cocktailbar. „Es gibt da ausnahmsweise keine DIN-Norm, um den Begriff zu definieren“, sagt Hasi, „aber eine klassische Cocktailbar ist ein kleiner Laden mit Tresen, dahinter ein versierter, älterer Herr, der einem einsamen Gast die perfekten Getränke mischt.“ Früher, zu Zeiten der Industrialisierung in den USA, seien die Bosse, die Erfinder, die geistigen Arbeiter in die Bars gegangen. „Eine Bar ist ein Ort der Kreativität“, sagt er, „da denkt man auch mal über Unmögliches nach, hat die berühmten Schnapsideen. Eine Schnapsidee ist per se eine gute.“

Cocktailspieße aus Plastik – so etwas sieht man in der Potsdamer Barwelt kaum noch. Bei Hasi sind sie Pflicht. Quelle: Friedrich Bungert

Ausschweifende Party

Am Wochenende feierte das Bar-O-Meter ausschweifend den 25. Geburtstag, gleich drei Partys standen an. „Wir haben intern als Team gefeiert, dann mit einem großen Straßenfest und schließlich in kleiner VIP-Runde am Sonntag“, sagt Barchef Hasi. „Das war mein drittglücklichstes Einschlafen nach der großen Feier.“ Auf Platz eins und zwei landen lediglich der Abend nach der Geburt des Sohnes und jener nach der Hochzeit mit der Liebsten.

Das Familienleben sei übrigens kein Problem, trotz Nachtarbeit und Selbstständigkeit. „Meine Frau hat mich so kennengelernt, die halbe Familie ist in der Gastronomie“, sagt Hasi, „das passt einfach“. Er findet selbst, dass sich im letzten Vierteljahrhundert im Kellergewölbe, in dem seine Bar liegt, nicht viel geändert hat. Abgesehen von den Mieten, schließlich war der ausgebaute Kriechkeller im Hinterhof der Gutenbergstraße 103 einst mal ein Schnäppchen, darf heute aber den Titel „teuerster Keller der Stadt“ tragen. „Die Gäste sind im Prinzip immer gleich, das sind immer die selben Charaktere“, sagt er. „Nur ich selbst bin natürlich älter geworden, aber Lebenserfahrung zählt ja auch einiges“, sagt der 58-Jährige.

Unveränderte Outfits

Unverändert hingegen sind seine Outfits. Knapp 30 glitzernde Westen mit jeweils passender Fliege hat er im Schrank hängen, jede einzelne ist handgefertigt von seiner Mutter. „Aber es kommen keine neuen mehr dazu, sie ist ja auch über 80 mittlerweile.“ Wie lange er selbst noch hinter dem Tresen stehen will, vermag Hans-Jürgen Heinze nicht zu sagen. Sicher nicht bis zum 80. Geburtstag. „Aber ich höre auch nicht von heute auf morgen auf, es wird ein langsames Auslaufen.“

