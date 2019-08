Babelsberg

Am Montag um 16.25 Uhr lief ein Fußgänger die Großbeerenstraße entlang und überquerte die Heinrich-George-Straße. Ein schwarzer Audi bog zu diesem Zeitpunkt in die Heinrich-George-Straße ein. Nach Zeugenaussagen hielt der Pkw wegen des Fußgängers an. Dieser soll auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschlagen und gegen das Heck getreten haben. Als der Pkw-Fahrer ausstieg, sei er von dem Fußgänger geschlagen und geschubst worden. Nach der Rangelei sei er dann wieder in das Auto gestiegen und davongefahren. Polizeibeamte konnten vor Ort den Fußgänger und Zeugen antreffen. Der betrunkene Täter begann im Zuge der polizeilichen Maßnahmen, die Zeugen anzubrüllen und zu beleidigen. Auch den Polizisten gegenüber wurde er aggressiv und aufbrausend, sodass er fixiert und ins Polizeigewahrsam genommen wurde. Von dort wurde er wegen möglicher gesundheitlicher Probleme in eine Fachklinik gebracht. Der geschädigte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden.

Von MAZonline