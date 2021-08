Südliche Innenstadt

Ein 28 Jahre alter Mann aus Bergholz-Rehbrücke hat am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in den Potsdamer Bahnhofspassagen Polizisten leicht verletzt. Die Beamten, die zu diesem Zeitpunkt im Bahnhofsgebäude Streife gelaufen sind, hatten ihn zuvor von einer Gruppe getrennt, in der es zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Sie hatten den 28-Jährigen als Störer ausgemacht. Er begann dann zunächst die Beamten sehr aggressiv anzusprechen und schlug einem anderen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht.

Während die Polizisten den Mann fesseln wollten, wehrte sich dieser erheblich und versuchte unter anderem die Beamten zu beißen. Bei diesen Aktionen des Widerstandes wurden die Polizisten verletzt. Der 28-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Von MAZonline