Tanzt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf dem Vulkan? Trotz der sich verschärfenden Corona-Lage möchte Potsdams Rathauschef nach jetzigem Stand am kommenden Wochenende vor öffentlichem Party-Publikum den DJ geben. Laut Veranstaltungsankündigung plant Schubert, am kommenden Sonnabend im Waschhaus an der Schiffbauergasse für die Feierfreudigen aufzulegen. Der Abend, der von Radio Potsdam präsentiert wird, steht unter dem Motto „Potsdam tanzt! – Die große Tanzfreiheit“.

Battle im Waschhaus: „Wer ist der beste DJ?“

Des weiteren heißt es in der Ankündigung: „Ein besonderer Tanzabend mit Promi-DJ-Battle erwartet euch in der Waschhaus Arena. Bekannte Persönlichkeiten treten gegeneinander an und ihr entscheidet, wer an den Turntables die beste Stimmung macht.“ Und: „Etwa 20 Minuten (vier bis fünf Songs) hat jeder DJ Zeit, um das Publikum zu überzeugen. Mit eurem Applaus entscheidet ihr am Ende, wer der beste DJ ist und wem die goldene Schallplatte verliehen wird!“

Neben Schubert werden Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, sowie René Dost, Geschäftsführer der Redo-Unternehmensgruppe, und Eugen Benzel, Chefmanager des SC Potsdam, an den Turntables um die Gunst des Publikums buhlen.

Bei der Veranstaltung wird die 2G-Regel gelten. Heißt: Einlass nur für Geimpfte und Genese. Es wird keine Maskenpflicht bestehen und keine Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands.

Potsdamer schreibt Brandbrief an MP Woidke

Doch die Vorfreude auf das musikalische Ereignis ist nicht einhellig – im Gegenteil. Schon allein die Ankündigung hat für massive Kritik gesorgt – bis hin zu einem offenen Brief eines Potsdamers aus dem Bornstedter Feld, der am Wochenende gegenüber Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) seiner Empörung Luft gemacht hat. Der Brief liegt der MAZ vor.

Markus Weber – der Verfasser – schreibt darin: „Während das Gesundheitsamt der Stadt Potsdam entgegen dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 6. September einfach komplette Klassen für zehn Tage wegsperrt, ohne den Schülern die Möglichkeit zu geben, sich nach fünf Tagen freizutesten, hält es der OB der Stadt Potsdam scheinbar für opportun, als DJ auf einer 2G Party aufzutreten – ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln.“

„An Unverfrorenheit kaum zu überbieten“

Weber schreibt weiter, er empfinde es als „an Unverfrorenheit kaum zu überbieten, dem Personenkreis, der die geringsten Auswirkungen auf die eigene Gesundheit zu befürchten hat, die größten Einschränkungen der persönlichen Freiheit aufzuerlegen. Nur damit andere feiern gehen können oder sich nicht selbst schützen müssen.“

Schon so manche 2G-Party habe sich „zu einem größeren Infektionsherd“ entwickelt. Am Ende des Brandbriefs legt der Bürger dem Rathauschef eine andere Prioritätensetzung nahe: „Anstatt sich Gedanken über das Set für ,Potsdam tanzt!’ im Waschhaus am nächsten Samstag zu machen, sollte sich Herr Schubert vielleicht eher Gedanken dazu machen, wie er seine Verwaltung auf Vordermann bringen kann und die Schulen dazu befähigen tatsächlich Distanzunterricht anbieten zu können. Wenn ich lese, dass jetzt erst die Bundeswehr um Amtshilfe angefragt wurde, frage ich mich, wie man so sehenden Auges in Chaos laufen kann. Dass die Zahlen diesen Herbst wieder steigen werden, wurde nun ja schon seit längerem berichtet.“

„Durchführung zu überprüfen“

Auf Anfrage erklärte Rathaus-Sprecherin Christine Homann am Sonntagnachmittag: „Für die morgige Stabssitzung wurde zwischen der Leiterin des Gesundheitsamtes und dem Oberbürgermeister als Stabsleiter vereinbart, neben dem Weihnachtsmarkt auch weitere Veranstaltungen wie die Veranstaltung ,Potsdam tanzt’ in ihrer Durchführung zu überprüfen.“

Nach aktuellem Stand entspreche die Veranstaltung zunächst der Umgangsverordnung des Landes Brandenburg und auch den in anderen Bundesländern geltenden Regeln für Tanzveranstaltungen.

