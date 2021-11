2G-Regel: Potsdamer Wirte erleben wütende Kunden

Potsdam

Seit dem 15. November herrscht die 2G-Pflicht bereits in Potsdamer Restaurants, Bars und Clubs. Aber anscheinend wollen sich nicht alle Kunden an die Maßnahme gewöhnen.

Erst am Sonntagmorgen hat ein 22-Jähriger einen Türsteher eines Kulturzentrums in Potsdam rassistisch beleidigt, weil dieser ihm aufgrund eines fehlenden Impfnachweises den Zugang zu einer 2G-Party verwehrte. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

Potsdamer Wirte werden beschimpft

Die Wut der Ungeimpften über die 2G-Pflicht in Gastronomiebetrieben ist kein Einzelfall. Als „systemtreue Staatsdiener“ mussten sich Patrick Berger und seine Kollegen vom Buena Vida Coffee Club schon beschimpfen lassen. Der Geschäftsführer des Cafés hofft, dass diese Anfeindungen nur Teil einer Übergangsphase sind und seine Mitarbeiter nicht täglich damit zu tun haben werden. Was in solchen Situationen hilft? „Einfach ruhig und freundlich bleiben. Und sich auf keinen Fall auf eine Diskussion einlassen“, sagt Berger.

Auch wenn er die 2G-Regelung unterstützt, macht Berger sich Gedanken um sein Geschäft. „Es kann sein, dass wir durch 2G jetzt einige Stammgäste verlieren. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, sagt Berger. Es sei eine Gratwanderung: Einerseits wolle man die Gesundheit aller schützen und anderseits wolle man in so schwierigen Zeiten keinen Gast verlieren.

Anfeindungen per Mail

In der Unscheinbar herrscht schon seit August 2G-Pflicht. Anfeindungen bekam Inhaber Erik Helbl damals vor allem per Mail oder in Facebook-Kommentaren. In der Bar selbst habe es keine Probleme gegeben. Es gäbe sogar Leute, die extra in die Unscheinbar kommen, weil sie sich dort sicherer führen. Helbl sieht sein Konzept durch die derzeitige Pandemie-Lage bestätigt: „Ich glaube, wenn die Politik die 2G-Regel früher durchgesetzt hätte, hätten wir jetzt nicht diese hohen Inzidenzen.“

Von Lena Köpsell