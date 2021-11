Potsdam

Seit gestern gelten die verschärften Corona-Regeln – darunter ein Teil-Lockdown für Ungeimpfte und eine erweiterte 2G-Pflicht – für den Einzelhandel und für körpernahe Dienstleistungen.

Der Einzelhandel in der Innenstadt hat über Nacht auf die 2G-Regeln umgestellt. Die Filialen der großen Ketten wie Douglas, Esprit und H & M haben Mitarbeiter an der Tür postiert, die den Impfnachweis kontrollieren – niemand kommt dort ungesehen vorbei. Eine Schuhverkäuferin passt die Kundinnen in der Filiale ab und prüft den digitalen Impfpass. Probleme habe es bislang nicht gegeben, sagt sie: „Aber es ist auch sehr wenig los.“

Potsdamer Frisör: „Viele ungeimpfte Kunden konnten es nicht glauben“

Auch für körpernahe Dienstleistungen greift in Brandenburg die 2G-Regelung. Sie gilt beim Friseur, in Kosmetik- und Nagelstudios, Massagepraxen und Tattoostudios. „Viele ungeimpfte Kunden haben das gar nicht glauben können. Alle hatten gehofft, dass wenigstens die Friseure für sie auf bleiben“, sagt Friseurin Constanze Weiland vom Salon „Haarwei-Land“. Sie und ihre Kollegen haben in den letzten Tagen die Kunden angerufen, von denen sie bereits wussten, dass sie ungeimpft sind. Beschimpfungen oder wütende Kommentare, wie es Bar- und Cafébesitzer berichten, hat Weiland noch nicht erlebt. „Unsere Kunden wissen, dass die Regel von der Regierung beschlossen wurde und wir nichts dafür können. Das liegt nicht in unserer Macht.“ Weiland ist zwiegespalten: Einerseits findet sie die 2G-Regel richtig, aber andererseits sorgt sie sich um ihr Geschäft.

„Ich bin froh, dass wir 2G haben und noch arbeiten können. Aber ehrlich gesagt, habe ich Angst vor einem erneuten Lockdown. Die Zahlen explodieren im Moment“, sagt Weiland. Es komme auch immer häufiger vor, dass Kunden Termine absagen, weil sie selbst an Corona erkrankt sind.

Tattoo-Studio „Body Temple“: „2G wird Einbußen bedeuten“

Im Tattoostudio „Body Temple“ in der Lindenstraße können sich seit Mittwoch auch nur Geimpfte und Genesene tätowieren lassen. „Bisher gibt es keine Absagen. Aber die 2G-Regel gilt ja auch erst seit heute”, berichtet Tätowierer Stephan Lehmann. Das liege daran, dass viele seiner Kunden geimpft sind. Gedanken mache er sich trotzdem. „2G wird auch für uns Einbußen bedeuten, wie bei anderen Geschäften auch.“

Im Kosmetik- und Waxingstudio „Lass waxen“ von Sarah Clausen-Gundelach haben heute schon drei Kunden angerufen und abgesagt. „Das ist natürlich ärgerlich, weil es so kurzfristig passiert. Ich habe nicht nur Umsatzeinbußen, sondern auch Leerlauf“, sagt die Inhaberin des Studios. Ein Kunde musste heute auch an der Tür abgewiesen werden, weil er keinen gültigen Nachweis hatte.

Angst vor dem richtigen Lockdown

Auch Clausen-Gundelach sorgt sich vor einem richtigen Lockdown. „Ich habe Angst, dass wir alle wieder in Kurzarbeit müssen. Wir saßen letztes Weihnachten schon Zuhause“, sagt sie. Eine Woche vor Weihnachten ist ihr Salon komplett ausgebucht, die Menschen wollen sich fürs Fest aufhübschen.

Das Ordnungsamt stattete „Lass waxen“ am ersten 2G-Tag auch einen Besuch ab. „Mitarbeiter, Kunden und der Laden wurden kontrolliert. Ob alle über die nötigen Nachweise verfügen und sich ordnungsgemäß bei der Luca-App eingecheckt haben“, so Clausen-Gundelach. Grund zur Beanstandung hatte das Ordnungsamt nicht. Nur ein 2G-Schild solle vor der Tür aufgestellt werden.

Von Lena Köpsell und Saskia Kirf