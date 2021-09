Potsdam

Mit einem negativen Test kommt man hier nicht weit. Bereits seit einigen Wochen öffnet die Unscheinbar den Innenbereich nur für Geimpfte oder Genesene. Nun kündigt auch das Potsdamer Waschhaus die erste Party unter 2G-Regelung an.

2-G für Partys, 3-G für Ausstellungen und Lesungen

Am 1. Oktober soll die „Klub Color Revival“-Party im Waschhaus in der Schiffsbauergasse unter 2-G-Bedingungen stattfinden, wie die PNN zuerst berichteten. Die Regelung sei Bedingung, damit Partys dieser Art stattfinden können. „Für große Indoor-Veranstaltungen ist das die einzige Möglichkeit. Ansonsten hätten wir auf Partys im Club mehr Personal als Gäste“, berichtet Chef Mathias Paselk.

Denn: Ohne 2G-Regelungen herrscht weiterhin Masken- und Abstandspflicht. Um dieser Pflicht nachzukommen, könne man nur ungefähr 15 bis 20 Personen in den Club lassen. Aufgrund der sinkenden Temperaturen müssen aber nun vermehrt Indoor-Veranstaltungen geplant werden. „Die einzige Alternative wäre: Der Sommer geht bis in den Winter oder es finden keine Partys statt“, so Paselk. Für kleinere Veranstaltungen, wie Ausstellungen oder Lesungen, gilt in Zukunft weiterhin die 3G-Regelung. Partys und Tanzveranstaltungen wolle man dennoch ermöglichen, da diese „zum Gesicht des Hauses gehören“.

2-G oder 3-G? Unentschlossenheit im Lindenpark

Unentschlossen über die Regelungen ist man hingegen im Lindenpark. Eine zukünftige 2G-Regelung könne man zum jetzigen Zeitpunkt weder ausschließen noch zusagen. „Es ist eine Entscheidung, die nicht so einfach getroffen werden kann. Wir haben ein sehr breites Publikum, was davon betroffen wäre“, berichtet Reiko Käske, Sprecher des Lindenparks. Man müsse dafür auch mit den Künstlern und Managern diskutieren, „in diesem Geschäft wird selten eine Entscheidung alleine getroffen“, so Käske.

Momentan sei man dabei zu eruieren, für welche Veranstaltungen eine solche Regelung in Frage kommen würde. „Wir wollen keine voreiligen Entscheidungen treffen.“ Eine 2G-Regelung, die für Jugendliche ab 13 Jahren gelten soll, würde die Jugendarbeit erschweren. „Eine Impfentscheidung für Jugendliche ist sehr differenziert, da entscheiden die Eltern auch mit. Die wollen wir nicht einfach übergehen“, berichtet Käske. „Kultur soll alle Menschen einschließen.“

Die 3G-Regelung halte man für eine sichere Variante für Veranstaltungen. „Ich würde es begrüßen, wenn mehr Wege geschaffen werden für Veranstaltungen mit geimpft, genesen oder getesteten Menschen“, so Käske. Trotzdem wünsche er sich, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Ein Druck über Regelungen wie 2G sei allerdings nicht der ideale Weg. „Es ist gut, dass es die Wahl gibt“, meint Käske.

Erfolg mit 2G in der Unscheinbar

Die Wahl hatte auch Erik Helbl, Inhaber der Unscheinbar. Dort herrschte schon vor der Entscheidung der Landesregierung die 2G-Regel für den Innenbereich. Seit dem Bericht in der MAZ habe man keine Leute wegschicken müssen, berichtet Inhaber Eric Helbl. Die Negativstimmen auf Onlineplattformen wie Facebook kämen vor Ort nicht bei ihm an. „Letzte Woche lief es sehr gut in der Bar“, berichtet er.

In den vergangenen Tagen seien etwas weniger Gäste in die Bar gekommen. Dabei sei es schwer zu beurteilen, ob dies an der 2G-Regelung liegt oder wetterabhängig sei. Denn Regen könne durchaus Auswirkungen auf den Besuch in der Bar haben. Seitdem nun das Land offiziell die 2G-Regelung als Option zugelassen hat, könne er im Innenbereich auf Abstandsregelungen und Maskenpflicht verzichten. „Außerdem kann ich endlich wieder den Tresen besetzten“, so Helbl. Die Entscheidung bereits vor der offiziellen Regelung des Landes auf 2G zu setzten sei ein persönliches Statement gewesen.

Von Naomi Gyapong