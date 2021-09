Potsdam

Die Bühnen sind wieder offen, doch die Konditionen, zu denen Einlass gewährt wird, führen zum Streit – gerade jetzt ist das zu sehen, da die Brandenburger Politik durch eine Ermöglichungsregelung den Häusern die Optionen bietet, wahlweise auf 3G oder 2G zu setzen. Diese Kürzel, die bislang eher für Handyempfang standen, drohen nun zum Instrument zu werden, die ohnehin polarisierte Gesellschaft weiter auseinanderzutreiben. Kurzum: Muss man zwingend geimpft oder genesen sein (2G), um Einlass in Theater und Bühne zu erhalten, oder reicht – als zusätzliche Möglichkeit – auch ein Coronatest als Nachweis (3G), um Kulturhäuser zu besuchen?

Viele Häuser planen Umfrage zu 2G und 3G

Der Nikolaisaal in Potsdam bietet ein vor allem musikalisches Programm, dort gilt derzeit „3G plus Abstand“. Als Gast muss man geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Um die Distanz zu wahren, werden Plätze zwischen jeweils zusammenhängenden Besuchsgruppen freigelassen. Geschäftsführerin Heike Bohmann kündigt nun an, dass im Haus eine „Vollbesetzung angestrebt wird“, vor allem auch deshalb, weil die Betreiber des Nikolaisaals das Haus für einzelne Abende an private Veranstalter vermieten. Auch ihnen soll es ermöglicht werden, ihre Shows zu zeigen. Anders als die Betreiber des Nikolaisaals sind das meist nicht-subventionierte Teams, die ihre Einnahmen alleine durch Eintrittskarten erwirtschaften. Ein nur zu Teilen gefüllter Saal rentiere sich nicht für solche Angebote. Bohmann glaubt: „Ohne Vollauslastung wären Verschiebungen und Absagen vorprogrammiert, das wird auf Dauer zur Gefahr für Mieter und Vermieter.“

Heike Bohmann, Geschäftsführerin des Potsdamer Nikolaisaals Quelle: Stefan Gloede

„Wir planen in diesen Tagen eine Umfrage unter unseren Gästen, um einen akzeptierten Weg zur Vollauslastung zu finden“, sagt Bohmann. Abonnenten und Besucher, die in den vergangenen zwei Jahren Tickets für den Nikolaisaal gekauft haben, werden angemailt oder angerufen, um zu erfragen, ob sie für 3G oder 2G optieren. „Es gab immerzu Regeln während der Pandemie, an die sich Menschen halten mussten, nun sollen sie selbst entscheiden, für welche Möglichkeit sie stimmen.“ Voraussichtlich bis Ende der kommenden Woche soll die Umfrage abgeschlossen sein.

Die Umsetzung des Ergebnisses kann durchaus differenziert ausfallen. „Es ist möglich, dass wir uns in unterschiedlichen Konzertreihen für verschiedene Handhabungen entscheiden“, sagt Heike Bohmann. Die Altersstrukturen des Publikums könnten Berücksichtigung finden: „Vielleicht führt uns die Umfrage zu anderen Entscheidungen in einem Symphoniekonzert als in den ,Symphonic Grooves’, wo ein tendenziell jugendliches Publikum erwartet wird.“

Modellprojekt mit Rainald Grebe

Ein Modellprojekt am kommenden Samstag soll beim Auftritt von Rainald Grebe mit Fortuna Ehrenfeld zu neuen Erkenntnissen führen: An diesem Abend gilt weiterhin 3G, auf den Plätzen wird aber Maskenpflicht mit Vollauslastung eingeführt. Es werden Luftmessungen und Befragungen durchgeführt, um zu ergründen, ob Vollbesetzung unter diesen Bedingungen eine Zukunft hat. Abgesprochen und unterstützt wird dieses Projekt mit dem Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

Am Hans-Otto-Theater in Potsdam scheinen die Dinge zunächst klarer, auch deshalb, weil das Theater selten untervermietet, somit „Herr im eigenen Haus“ ist und sich nicht zwingend an den Bedürfnissen von Untermietern orientieren muss. „Wir setzen auf 3G, denn wir möchten niemanden ausschließen“, sagt Pressesprecher Björn Achenbach, der hier die Linie der Intendantin Bettina Jahnke zitiert. Als städtisches, subventioniertes Haus, das hat Jahnke zuletzt klargestellt, wolle sie aktuell keine Debatte aufkommen lassen, ob am Hans-Otto-Theater nur Geimpfte und Genesene Zutritt hätten, Tests also nicht mehr genügen würden.

Ist das Interesse am Theater erlahmt?

Derzeit dürfen im Großen Haus des Theaters, das regulär 450 Plätze bietet, knapp über 200 Menschen sitzen. Es gilt die Regelung, dass im Theater bis zum eigenen Platz die Maske zu tragen ist, am Platz darf sie abgenommen werden. Premieren sind in dieser Spielzeit ausverkauft, im Rahmen der erlaubten Kapazität. Bei weiteren Vorstellungen sei jedoch zu sehen, dass die Auslastung leide. „Nicht alle angebotenen Plätze können verkauft werden, es gibt hier einen Rückgang im Vergleich zu Zeiten vor Corona – das bedauern wir“, sagt Achenbach. Woran das liege? „Vielleicht ist das nur eine Übergangsphase, vielleicht haben sich aber die Gewohnheiten der Leute verändert“, fasst Achenbach die Überlegungen am Theater zusammen.

Die große, bange Frage lautet: Haben die Leute das Interesse am Theater verloren? Um hier Klarheit zu erhalten, bereitet auch das Hans-Otto-Theater eine Befragung seiner Gäste vor, Form und Inhalt werden derzeit ausgearbeitet.

Am Brandenburger Theater sieht es ähnlich aus: „Wir werden in diesem Kalenderjahr bei 3G bleiben“, sagt Steffan Drotleff, Schauspieler und Leiter des Jugendtheaters. „Es ist unser Auftrag, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, das ist nur mit 3G umzusetzen.“ Und was tue man, wenn Mitarbeiter und Künstler nicht durchgeimpft sind? Man dürfe die Kollegen fragen, doch nicht auf eine Antwort dringen, sagt Drotleff – so gesehen sei 2G schon hausintern kaum praktikabel, die Rechtsgrundlage an den Theatern gebe das nicht her.

Plexiglasscheiben für Bläser?

Konzerte können wieder gegeben werden, bei Bläsern gelte ein Abstand von drei Metern in Blasrichtung und zwei Metern zur Seite. Möglich sind auch Plexiglasscheiben, deren schützende Wirkung allerdings nicht einwandfrei erwiesen sei und die akustisch störten, erläutert Steffan Drotleff. „Für das Kindertheater können die Pandemiekonzepte der Schulen übernommen werden“, sagt er, die Klassen bleiben je in ihrem „Cluster“, ihrer Gemeinschaft, und müssen zu anderen Klassen Abstand wahren.

Aktuell sind im Großen Haus des Theaters bei Abendvorstellungen etwa 200 Gäste bei 400 vorhandenen Plätzen erlaubt, in der Studiobühne liegt diese Quote bei etwa 80 Zuschauer auf 160 vorhandenen Sitzen. Eine Befragung des Publikums zur Frage „2G oder 3G“ ist geplant, eine mögliche Umstellung auf 2G werde aber frühestens zum Jahresbeginn 2022 umgesetzt.

Von Lars Grote