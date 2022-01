2G-plus-Regel: Kurzarbeit, Wut und Schließungen in der Potsdamer Gastronomie

Potsdam

Voraussichtlich ab dem nächsten Samstag gilt auch in Potsdams Gastronomie die 2G-plus-Regel: Nur, wer geboostert oder tagesaktuell negativ getestet ist, darf dann bundesweit und inzidenzunabhängig in Restaurants, Kneipen und Cafés Platz nehmen. Weder die doppelte Corona-Schutzimpfung noch der Genesenenstatus allein reichen für den Besuch aus, Ungeimpfte dürfen ohnehin schon länger nicht mehr in Gaststätten.

„Betriebswirtschaftlich sinnlos“

Für die Gastronomen bedeutet das vor allem neue Unwägbarkeiten. „Wir müssen jetzt genau schauen, ob wir noch wirtschaftlich so wie gewohnt öffnen können“, sagt Stefan Hummel, einer der beiden Geschäftsführer der Bar Fritz’n in der Dortustraße. Schon als im November die 2G-Regel verpflichten eingeführt wurde, habe seine Bar Umsatzeinbußen im Vergleich zur Zeit vor Corona in Höhe von 50 Prozent erlebt.

Stefan Hummel (Bar Fritz´n). Quelle: Julius Frick

„Mitte Dezember hat sich das Geschäft etwas erholt, wobei es noch immer kein Vergleich zur Zeit davor ist“, so Hummel, „aber wenn jetzt nur noch mit Booster oder Test ein Besuch möglich ist, wird das vor allem die Laufkundschaft verschrecken, die für eine Bar einen wichtigen Teil der Gäste ausmacht.“ Stefan Hummel rechnet damit, wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen.

„Das ist bei mir genauso“, sagt Erik Helbl, der einige hundert Meter entfernt von den Bar Fritz’n die Unscheinbar leitet. „Ich habe deshalb entschieden, zunächst nicht mehr zu öffnen.“ Zu riskant erscheint ihm angesichts der Omikron-Variante das Infektionsrisiko für die Mitarbeitenden, zu unklar bleiben die Regeln.

Schon geschlossen: Quendel und Unscheinbar

„Betriebswirtschaftlich betrachtet ist es derzeit sinnlos, eine Bar zu betreiben, denn die vernünftigen Menschen gehen nicht aus. Und wir als Gastronomen können uns keine langen Quarantänen leisten.“ Eine vorübergehende Schließung mit Kurzarbeit für die Angestellten dagegen biete die Möglichkeit, vorübergehend anderweitig Geld zu verdienen.

Auch das Team des Restaurants Quendel in der Brandenburger Vorstadt ist schon wieder in Kurzarbeit. „Wir haben die 2G-plus-Regel erwartet und in dieser Vorausahnung gemeinsam die Reißleine gezogen“, sagt Quendel-Chef Alexander Stüver. Mindestens bis Ende Februar wird das Restaurant geschlossen bleiben, auch das wichtige zweite Standbein der Caterings für Feiern bietet Stüver nicht an. „Es ist einfach nicht viel zu holen, ich habe in der gesamten ersten Woche des Jahres nur zwei Buchungsanfragen gehabt“, sagt er. „Wenn wir jetzt aufmachen, verbrauchen wir die kleinen Reserven, die wir im Sommer und Herbst wieder aufbauen konnten, sofort komplett.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wintermonate „nicht als großes High Life“ kalkuliert

Etwas anders ist die Lage im Sterne-Restaurant Kochzimmer am Neuen Markt. Patron Jörg Frankenhäuser sagt, 80 Prozent seiner Gäste seien ohnehin bereits geboostert. „Für uns macht das jetzt keinen unterschied mehr, außerdem haben wir mit dem Unicorn-Testzentrum auch eine zuverlässige Abstrichstelle direkt vor der Tür.“ Am Mittwoch startet das Kochzimmer nach einer kurzen Winterpause wieder mit dem Abendgeschäft. „Es ist ruhig, aber wird haben die Monate bis März ohnehin nicht als großes High Life einkalkuliert.“

Nach fast zwei Jahren Corona-Beschränkungen, nach Lockdowns, immer wiederkehrender Kurzarbeit, Abstandsregeln und Kontrollen durch das Ordnungsamt, lässt die Geduld der Gastronomen spürbar nach. Das liegt auch an Sätzen wie diesem aus dem Papier der Ministerpräsidentenkonferenz: „Die Länder werden beim Vollzug ein besonderes Augenmerk auf Bars und Kneipen legen, in denen aufgrund des direkten Kontaktes, geringen Abstandes und nicht durchgehend getragener Masken das Risiko einer Ansteckung besonders hoch ist.“

Wut der Wirte über MPK-Sätze

Stefan Hummel macht das wütend. „Wir leben seit zwei Jahren mit dieser Pandemie, niemand vom Personal hat sich angesteckt“, sagt er, „ich selbst bin 40, 50 Stunden in der Woche dort und habe Kontakt zu extrem vielen Menschen, unsere Hygienemaßnahmen scheinen ja bislang zu greifen. Es ist schade, dass die Gastronomie so explizit als Pandemietreiber dargestellt wird, obwohl die Infektionsherde nachweislich woanders liegen.“ Alexander Stüver sagt: „Wir haben alle investiert, wir haben jede einzelne Maßnahme umgesetzt – und dann kommt der Gesundheitsminister und nennt die Gastronomie einen Problembereich. Das verunsichert die letzten Gäste, die überhaupt noch rausgehen.“

Auch Erik Helbl hat viel Geld in die Sicherheit der Unscheinbar gesteckt, er hat eigens eine Abluftanlage installiert. Als erster Gastronom im Land setzte er zudem schon vor der offiziellen Regelung auf 2G – und wurde dafür auch angefeindet. Nun will er ad hoc entscheiden, ob und wann die Bar geöffnet wird. „Für die Gesellschaft und die Infektionszahlen halte ich eine geschlossene Bar insgesamt für sinnvoller.“

Von Saskia Kirf