Potsdam Badeunfall am Groß Glienicker See - 3-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet: DLRG sucht jugendliche Retter Zwei Jugendliche retten Ende Juli einen Dreijährigen vor dem Ertrinken im Glienicker See. Die Retter sind aber nach der Rettung verschwunden. Nun sucht die DLRG die beiden und hat eine Überraschung für sie.

