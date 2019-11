Diese Potsdamerin wurde während des Mauerfalls geboren

Potsdam

Tage von historischer Bedeutung sind immer auch die Tage persönlicher Anekdoten. Wer den Mauerfall miterlebt hat, erinnert sich, wo er zum ersten Mal von Schabowskis historischem Gestammel hörte, was er zu Abend gegessen hat, mit wem er durch die berühmte Nacht rauschte. Caroline Kaule kann sich nicht erinnern. An diesem geschichtenreichen Tag ist sie selbst eine der vielen besonderen Anekdoten. Caroline Kaule wurde am 9. November 1989 geboren. Wie der Mauerfall wird sie an diesem Samstag 30 Jahre alt. „Mein Zweitname Dagny bedeutet auf schwedisch ‚Neuer Tag‘ – und irgendwie war mein Geburtstag auch ein neuer Tag für Deutschland“, erzählt Kaule in einem Potsdamer Café – sie trägt Strickpulli, die Haare sind sorgfältig zu Dreads gearbeitet.

Krankenhaus ohne Schwestern

Ihre Mutter Kerstin hat an diesem Tag direkt nach der Geburt andere Sorgen. Im Bezirkskrankenhaus in Potsdam gibt es keinen Fernseher auf der Geburtsstation, auch Radio wird auf dem Gemeinschaftszimmer nicht gehört – vom Fall der Berliner Mauer bekommt Kerstin Müller in der entscheidenden Nacht nichts mit. Das ändert sich, als am nächsten Morgen eine Krankenschwester ins Zimmer kommt und kurz angebunden verkündet, dass das Essen in der Stationsküche stehe. Die Botschaft ist klar: Wer Hunger hat, soll sich selbst etwas holen – an diesem Tag sind andere Dinge wichtiger. Dass sich wenige Kilometer entfernt in der gerade zu Ende gegangenen Nacht Historisches ereignet hat, ahnt Kerstin Müller das erste Mal, als sie aus dem Fenster guckt und auf dem Potsdamer Bassinplatz Doppelstockbusse mit Coca-Cola- und Jacobs-Kaffee-Werbung stehen.

Glückliche Eltern: Jörg und Kerstin Müller mit Tochter Caroline. Quelle: Privat

Caroline Kaules Vater steht da schon mitten in West-Berlin an der Straße des 17. Juni. Frau und Tochter kann er wegen der strikten Besuchszeiten im Krankenhaus erst am Nachmittag wiedersehen. Deswegen lädt Jörg Müller am ersten Vormittag nach dem Mauerfall alles in den Kofferraum seines Lada 1500, was irgendwie als Ost-Antiquität durchgehen könnte: Hängeuhren aus Holz, Kleinigkeiten, die er im Haushalt findet. Wirklich viel davon verkauft er auf dem Flohmarkt nicht – mit dem Angebot der professionellen Händler können seine Holzuhren nicht mithalten. „Aber weil er aus dem Osten kommt, hat er einen kostenlosen Platz zwischen den anderen Standbetreibern bekommen“, erzählt seine Tochter heute.

Bangen am Grenzübergang

Nachmittags macht er sich auf den Rückweg nach Potsdam und steht so mit seinem Lada am Grenzübergang Glienicker Brücke. Die Leute strömen Müller entgegen, er selbst hat in der Masse der Menschen keine Wahl als sich einzureihen und abzuwarten. Dabei hat er Zweifel: „Immer wenn er die Geschichte erzählt, wird er richtig emotional“, sagt seine Tochter heute. Denn Jörg Müller wusste wie so viele DDR-Bürger nicht, was genau bei der Wiedereinreise passieren würde – vor allem nicht mit einem Kofferraum voll mit DDR-Antiquitäten. Als der Grenzer seinen Ausweis kontrolliert, ist Müller nervös. „Das muss Adrenalin pur gewesen sein“, sagt seine Tochter.

Der Abend des Mauerfalls – eine Chronik Bei einer Pressekonferenz im „Internationalen Pressezentrum” in der Berliner Mohrenstraße, in der es eigentlich um das neue Wahlgesetz gehen soll, verliest das Politbüro-Mitglied Günter Schabowski am Abend des 9. November 1989 einen Beschluss, der ihm erst kurz zuvor von einem Boten des SED-Chefs Egon Krenz zugesteckt worden war. Tenor: Privatreisen ins Ausland können „ohne Vorliegen von Voraussetzungen“ beantragt werden. Auf Nachfrage erklärt Schabowski, dies trete nach seiner Kenntnis „sofort, unverzüglich“ in Kraft. Die Nachrichtenagentur Associated Press verbreitet die Nachricht als erste: „Die DDR öffnet nach Angaben von SED-Politbüromitglied Günther Schabowski ihre Grenzen.“ In der Abendschau sagt der Bürgermeister von West-Berlin, Walter Momper, noch: „Praktisch ab morgen geht es los.“ Doch die ersten Grenzübergänge öffnen schon wenig später unter dem Druck der Massen. An den innerstädtischen Grenzübergängen Bornholmer Straße, Invalidenstraße und Heinrich-Heine-Straße versammeln sich die ersten DDR-Bürger. Es werden immer mehr. An der Bornholmer Straße werden gegen 21.30 Uhr die ersten Menschen einzeln in den Westen gelassen. Was sie nicht wissen: Sie werden mit einem Stempel quasi ausgebürgert. Doch das wird später keine Rolle mehr spielen. Kurz vor 22 Uhr stellt das DDR-Fernsehen noch einmal klar, dass Reisen in die DDR erst genehmigt werden müssen. Doch an den Übergängen versammeln sich immer mehr Menschen. An der Bornholmer Straße skandieren sie „Tor auf, Tor auf!“. Gegen 23.30 Uhr entscheidet Oberstleutnant Harald Jäger, dass die Menschen ohne Kontrolle durchgelassen werden. Um Mitternacht werden weitere innerstädtische Grenzübergänge geöffnet. Gegen 1 Uhr stürmen die Menschen die Mauer am Brandenburger Tor. Der Übergang an der Glienicker Brücke wird am 10. November geöffnet.

Für eine gefühlte Ewigkeit verschwindet der Grenzbeamte mit seinem Ausweis. Dann kommt er mit einem Kollegen zurück. „Er erzählt immer: ‚Jetzt sind die schon zu zweit. Jetzt bekomme ich Probleme. Dass ich gerade Vater geworden bin, glaubt mir eh keiner‘“. Doch Jörg Müller bekommt keine Probleme – im Gegenteil. Weil die Grenzer den Antrag auf das staatliche Geburtengeld finden, den Müller schon am Morgen in seinen Ausweis gelegt hatte, wissen sie von der Geburt seiner Tochter. Statt ihn anzublaffen, ziehen die Grenzer einen Strauß Nelken hervor und gratulieren zur Geburt. Und so geht an diesem Tag der guten Geschichten auch diese Anekdote versöhnlich aus.

Kaules Eltern bleiben in Potsdam

Wenig später sind die Müllers im Krankenhaus als junge Familie wieder vereint. Und wenige Monate später ist auch das jahrzehntelang geteilte Deutschland wieder vereinigt. Viele zieht es damals in den Westen – die Müllers aber bleiben. „Unser Leben war gut in Potsdam. Meine Eltern hatten alles, was sie brauchten“, sagt Caroline Kaule.

Fünf Jahre ist sie alt, da ziehen ihre Eltern doch weg – nach Dresden, der Arbeit wegen. Dort wächst sie auf, macht das Abitur und kehrt gleich danach zurück nach Potsdam. „Es klingt komisch. Aber für mich ist und bleibt Potsdam immer meine Heimat“, sagt sie. Hier studiert sie Geowissenschaften, hier lernt sie ihren jetzigen Mann kennen, nimmt dessen Namen an – und hier kommt auch ihre Tochter Amelie zur Welt. „Mit meiner ersten West-Puppe, die ich damals bekommen haben, spielt heute meine Tochter. Die habe ich ihr vererbt“.

Mutter und Tochter, 30 Jahre nach dem Mauerfall: Wendegeburtstagskind Caroline Kaule mit Tochter Amelie. Quelle: Friedrich Bungert

Kaum noch Unterschiede zwischen Ost und West

Heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall erkennt sie nur noch wenige Unterschiede zwischen Ost und West – vor allem nicht in ihrer Generation. Nur die Unterschiede der Gehälter versteht sie nicht: „Es ist doch ein Deutschland. Da kann man doch endlich einmal auch das Geld anpassen“. Ein Deutschland, aus dem am Samstag Freunde aus Ost und West anreisen werden, um zusammen mit Caroline Kaule zu feiern – ihre Geburt an einem besonderen Tag.

