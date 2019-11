Wie die Wende ein Potsdamer Schloss rettete

Potsdam

Die 82 Stufen der engen Wendeltreppe nehmen Monika Wenzlaff und Jörg Walter ganz leicht und schnell, ohne dabei aus der Puste zu geraten. Er habe die Treppe „oft, sehr oft“ genommen, sagt Jörg Walter schmunzelnd und betritt das Dach des Westturms vom Schloss Belvedere auf dem Potsdamer Pfingstberg. „Früher“, sagt er, „war hier nur ein großes Loch“. Die Decke war eingestürzt. Die Balustrade nicht mehr vorhanden.

Früher – das war Ende der 80er Jahre. Einige Potsdamer waren zusammengekommen, um den Park auf dem Pfingstberg zu retten. Ursprünglich von Lenné angelegt, war das Gelände rund ums Schloss Belvedere völlig verwildert.

Alle 14 Tage bei Arbeitseinsätzen

Es war in Vergessenheit geraten: „Vermutlich mehr als 90 Prozent der Potsdamer kannten das Gelände nicht“, sagt Jörg Walter. Für die Katholikin Monika Wenzlaff wurde es zum „Haltepunkt“, wie sie sagt. Das älteste ihrer sechs Kinder war gerade in der 10. Klasse und durfte kein Abitur machen. Für Wenzlaff, die Krankenschwester im St. Josefs Krankenhaus war, stellte sich die Frage: „Was machst du jetzt? Du musst auch abhauen.“ Rüber in den Westen, wie schon so viele andere. Aber sie blieb. Gemeinsam mit ihren Kindern kam sie regelmäßig zu Arbeitseinsätzen und machte die Parkanlage urbar. An den Wochenenden. Alle 14 Tage.

Zur Galerie Die Wende 1989/90 hat das Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam vor dem endgültigen Verfall gerettet. Zu verdanken ist das Spendern und engagierten Potsdamern.

„Das war ein Ausweg, etwas zu tun“, erklärt Jörg Walter. „Es war eine Art Schrebergartenmilieu.“ In familiärer Atmosphäre. Mit Lagerfeuer-Romantik nach getaner Arbeit. „Wir hatten das Gefühl: Das ist unser Berg!“, ergänzt Monika Wenzlaff. „Verrückt und euphorisch“ – so seien die Anfangsjahre gewesen. 1987 gründete sich die „Arbeitsgemeinschaft Pfingstberg“ im Kulturbund der DDR – Wenzlaff und Walter waren dabei.

Unter den wachsamen Augen der Stasi

Auf die Frage, warum es ausgerechnet der Pfingstberg sein musste, antwortet Walter: „Weil es hier diesen ganz besonderen Geist des Ortes gibt.“ Vom Turm aus eröffnet sich ein freier Panoramablick auf Potsdam. Bei klarer Sicht ist sogar der Berliner Fernsehturm zu sehen. Diese Einblicke machten den Berg und das Schloss zu DDR-Zeiten zu einem neuralgischen Punkt. Von hier oben konnte man auf die Grenze nach Westberlin sehen und zugleich auf ein Areal, das von der Sowjetarmee und dem Geheimdienst KGB genutzt wurde.

Kein Wunder, dass sich die Pfingstbergler mit ihrem damaligen Aktionismus nicht nur Freunde gemacht hatten. Erst recht nicht, als sie im Juni 1989 mit dem 1. Pfingstbergfest in die Öffentlichkeit gingen. Mehr als 2000 Besucher kamen. Die Stasi hatte das Geschehen fest im Blick.

Feuer zerstörte die Kassettendecke der Kolonnaden

Zu dem Zeitpunkt verschwendete niemand einen Gedanken daran, dass die Mauer fallen könnte. Es ging um offensichtlichere Dinge wie den Verfall der Parkanlage und des Schlosses. Das Belvedere war Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut worden. Friedrich Wilhelm IV. – der „Romantiker auf dem Thron“ – hatte dafür den Entwurf geliefert.

Inzwischen bröckelten die Steine unaufhörlich und nach einem Brand in den Kolonnaden des Belvedere direkt nach dem Pfingstbergfest wurden das Gebäude und angrenzende Wege aus – wie es hieß – „Sicherheitsgründen“ endgültig gesperrt. Das Feuer raffte die wunderbare Kassettendecke der Kolonnaden dahin. „Das war Schmerz ohne Ende“, erinnert sich die heute 64-jährige Monika Wenzlaff. Sie ist überzeugt davon, dass das Ensemble auf dem Pfingstberg ohne die politische Wende in der DDR nicht mehr zu retten gewesen wäre.

Stiftung bringt Aufmerksamkeit für den Pfingstberg

Mit der Öffnung der Grenze fanden Kultur-Mäzene den Weg nach Potsdam. Mäzene wie die Hermann-Reemtsma-Stiftung. Sie gab Anfang der 90er Jahre Geld, um den Pomona-Tempel zu Füßen des Belvedere zu restaurieren. Das Erstlingswerk des berühmten preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel war zum damaligen Zeitpunkt „ein Steinhaufen“, so die drastische Formulierung von Monika Wenzlaff. 1993 erstrahlte er in neuem Glanz. Und noch etwas hatte das Engagement der Hermann-Reemtsma-Stiftung erreicht: „Das Spot-Licht war jetzt auf den Pfingstberg gerichtet“, sagt Jörg Walter.

Werner Otto – der Gründer des nach ihm benannten Versandhauses und gebürtiger Brandenburger – steckte wie auch die Hermann-Reemtsma-Stiftung Millionen in den Wiederaufbau des Belvedere. Mit dem Geld konnten unter anderem Kolonnaden und Nordarkade sowie der Ost- und auch der Westturm restauriert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. Alles in allem wurden gut 22 Millionen D-Mark in dieses Potsdamer Schloss gesteckt. Darunter waren inzwischen auch sehr viele kleinere Spenden von Privatpersonen sowie Lotto-Mittel.

Aus Arbeitsgemeinschaft wird Förderverein

So erstrahlt zum Beispiel im Ostturm das Maurische Kabinett mit prunkvoll gestalteten Fliesen in neuer Schönheit. Einige Fliesen sind sogar noch Originale. Für Monika Wenzlaff ist es „ein Wunder, dass das alles wiederhergestellt ist“. Sie öffnet eine kleine Luke in der Wand des Kabinetts. Dahinter blanke Mauer mit zerstörtem Putz und Schmierereien. Das war der Zustand vor dem Wiederaufbau. Und es ist eine Erinnerung an den langen Weg, den die engagierten Pfingstbergler gegangen sind.

Aus der alten AG Pfingstberg ist längst der Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V. geworden, der mit der Stiftung der Preußischen Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg einen Betreibervertrag abgeschlossen hat. Mit Hochzeiten, Kulturveranstaltungen und natürlich den Besuchern, die das Schloss und den Ausblick genießen wollen, bringt der Förderverein Geld in die Kasse. Es wird genutzt, um den Bau zu erhalten. 70 ehrenamtliche Mitglieder hat der Verein heute. Sieben Gründungsmitglieder sind noch an Bord – zwei davon sind Monika Wenzlaff und Jörg Walter als Vorstandsvorsitzender. Nach wie vor gehen sie zu ihren „Arbeitseinsätzen“ am Wochenende. Nur, dass heute keine Büsche und Bäume mehr gerodet werden müssen. Die beiden betreuen Besucher, beantworten deren Fragen und berichten von der außergewöhnlichen Geschichte eines romantischen Schlosses.

Auf der Namensliste der Förderer verewigt

„Man muss eben immer wieder Ja sagen“, meint Monika Wenzlaff und lacht. Auf der Namensliste der Förderer, die am Eingang zum Schloss angebracht ist, ist auch Monika Wenzlaff verewigt. Gemeinsam mit ihren sechs Kindern. Der Pfingstberg ist ihr „siebtes Kind“, sagt sie. Und auch die Familie des 59-jährigen Jörg Walter hat hier ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur auf der Namenstafel. Seine Tochter hat kürzlich auf dem Pfingstberg geheiratet.

Von Ute Sommer