Das dreißigjährige Bestehen des Rewe-Marktes im Mark-Center feiert Firmenchef Siegfried Grube dieses Jahr auf eine besondere Art und Weise. Mit einer großen Spendenaktion bedankte er sich am Freitag bei den Mitarbeitenden der Covid-Station des Bergmann-Klinikums für deren Arbeit.

Präsentkörbe statt Jubiläumsfeier

„Wir wollen feiern, indem wir uns bedanken“, sagt Siegfried Grube (82). Da momentan ohnehin keine großen Feierlichkeiten möglich sind, wolle man den Anlass lieber nutzen, um Solidarität mit jenen Menschen zu zeigen, „die an vorderster Front kämpfen“ so Grube. Das Krankenhauspersonal leiste sehr harte Arbeit, betont er. Als Anerkennung spendet er 30 Einkaufsgutscheine im Wert von je 30 Euro. Die Gutscheine und zusätzliche Präsentkörbe übergab er den Mitarbeitenden am Haupteingang des Bergmann-Klinikums.

Die Präsentkörbe setzen sich aus Produkten diverser Brandenburger Firmen zusammen. 14 Frischelieferanten des Rewe Markt-Centers hätten zahlreiche Lebensmittel zur Aktion beigesteuert, erzählt Grube. Der Wert der Produktspende übersteige die Eintausend Euro. „Ich bin fast vom Stuhl gefallen“, sagt er, so überwältigt sei er von der tollen Resonanz der Händler gewesen.

Er sieht die Spende-Bereitschaft seiner regionalen Zulieferer auch als Zeichen ihrer Solidarität mit den Mitarbeitenden im Krankenhaus. Die Luckenwalder Fleischwaren GmbH zum Beispiel spendet 30 Kilogramm Bockwurst. Die Braumanufaktur Potsdam sechzig Flaschen Bier und Werder Frucht jeweils dreißig Pakete mit Paprika und Tomaten. Die Beelitzer Frischei beteiligt sich mit 30 Paketen Nudeln und 30 Flaschen Eierlikör.

Gründung als Kiez-Geschäft in Potsdam

30 Jahre ist es her, dass Grube 1991 sein damals 80 Quadratmeter großes Geschäft eröffnete. Ein „Kiezmarkt“ sei es damals noch gewesen, erzählt der 82-Jährige. Heute betreibt er einen zweitausend Quadratmeter großen Rewe-Supermarkt. In der Vergangenheit organisierte er immer wieder Spendenaktionen, wie auch im letzten Jahr für die Potsdamer Tafel. „Es macht mir Freude, wenn ich anderen helfen kann“, sagt er.

Spenden für Pfleger, Schwestern und Ärzte der Covid-Station im Bergmann-Klinikum Potsdam. Quelle: Julia Meier

Bei früheren Aktionen hatte Grube eine Spendenbox am Leergut Automaten aufgestellt. In diese konnten Kundinnen und Kunden ihre Pfand-Bons spenden. Für die aktuelle Spendenaktion ans Bergmann-Klinikum stellt der Markt selbst die dreißig Gutscheine. Doch es stehe bereits eine Spendenbox für die nächste Hilfsaktion bereit, sagt Grube. Mit den Spenden der Supermarkt Kunden Man möchte die Digitalisierung an Schulen unterstützen, die in Corona-Zeiten von immer größerer Bedeutung wird.

Von Julia Meier