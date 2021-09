Babelsberg

Lobbyisten stellt man sich eher halbseiden vor. Sie drücken sich mit der Aktentasche im Anschlag im Bundestagsfoyer herum, machen windige Deals in edlen Restaurants, wollen jedenfalls nicht erkannt werden. Es gibt jedoch auch Lobbyisten eines ganz anderen Schlags: Menschen wie Julia Schultheiss und Dirk Harder, die Chef-Fürsprecher von Kindern und Jugendlichen in Potsdam. Sie stehen für den Stadtjugendring, der am Freitag sein 30-jähriges Bestehen feiern konnte. Pandemiebedingt musste die Feier verschoben werden, das eigentliche Jubiläum war bereits im Januar.

Disco im Büro und inhaltliche Arbeit

Dirk Harder war gerade 25 Jahre alt und am Vortag Vater geworden, als er 1994 an seiner ersten Mitgliederversammlung des Stadtjugendrings teilnahm. Teil der Jugendarbeit in der Stadt war der heute 52-Jährige schon vorher. „Es war sehr abenteuerlich, wie so vieles nach der Wende“, erinnert er sich. Ausgerechnet das Gebäude, in dem vor dem Mauerfall die Bezirks- und Kreisleitung der Ost-Jugendorganisation FDJ gesessen hatte, war zum ersten haus der Jugend in Potsdam geworden.

„Jeder, der einen Raum wollte, hat den auch bekommen“, sagt Dirk Harder. Die Falken saßen gemeinsam mit dem demokratischen Jugendforum und, ja, der Nachfolgeorganisation der FDJ unter einem Dach. „Es gab da ganz wilde Situationen, wir haben mit 200 Leuten Disco in drei Büroräumen gemacht, natürlich gab es viele Partys“, sagt Dirk Harder, „aber die inhaltliche Arbeit war auch damals schon sehr wichtig.“

Die wichtigste Aufgabe der Jugend-Lobbyisten damals: „Ganz klar, Räume schaffen“, sagt Harder. Später wurde er der Geschäftsführer des Stadtjugendrings, mittlerweile ist Julia Schultheiss seine Nachfolgerin. „Dass wir um Räume kämpfen, hat sich bis heute nicht geändert“, sagt sie. „Früher ging es massiv auch um Wohnräume für junge Menschen. Aber auch Arbeitsräume, Lagerflächen, natürlich Platz für die Freizeit und zum Feiern, das waren schon immer wichtige Themen in der Stadt und das ist so geblieben.“

Konkurrenzen sind geblieben

Immer wieder gehe es in Potsdam vor allem um Konkurrenzen. „Anfangs war ein Problem, dass mit dem Stadtjugendring ein westdeutsches Modell übergestülpt wurde“, sagt Dirk Harder. In der BRD hatte es solche Dachorganisationen bereits seit Jahrzehnten gegeben – und oftmals dominierten große Verbände die Arbeit. Der Potsdamer Stadtjugendring versuchte, viele Akteure zu bündeln, Fördergelder zu akquirieren, die Jugendarbeit und damit auch die Jugendlichen zu stärken. Jahrzehntelang basierte die Arbeit auf einem einzigen Förderprogramm, die Stadt musste sparen. „Und Parks, Straßen und Häuser schön zu machen war leider oft wichtiger als die Jugendarbeit“, sagt Dirk Harder. Als das heutige Haus der Jugend in der Babelsberger Schulstraße im Jahr 2004 dem Stadtjugendring zur Verfügung gestellt wurde, habe auch ein bekannter Bauinvestor sich für das ehemalige Schulgebäude interessiert, sagt Dirk Harder. Die Jugend-Lobbyisten hatten mehr Glück – „und wir haben vermutlich auch mehr genervt“, sagt er.

„Jede Lösung in Potsdam ist hart erkämpft“, sagt auch die heutige Geschäftsführerin Julia Schultheiss. Die studierte Psychologin ist 37 Jahre alt, schon mit 20 engagierte sie sich im Stadtjugendring. „Es gibt zwar mittlerweile viel Wertschätzung, aber sobald es um Zahlen und ums Geld geht, müssen wir streiten.“ Nicht immer seien das schöne Gespräche mit der Stadtverwaltung. „Aber wir kriegen nichts fürs Nettsein. Die Stadt wächst an allen Ecken und Enden, aber die Räume für Kinder und Jugendliche wachsen nicht einmal ansatzweise adäquat mit. Deshalb sind wir da, deshalb kämpfen wir.“

Skatehalle und Krampnitz als Ärgernisse

Und noch heute spielen dabei die Konkurrenzen eine große Rolle. „Zwei akute Beispiele sind die Skatehalle und die Planung in Krampnitz“, sagt Julia Schultheiss. Seit vor 13 Jahren die Skatehalle in der Kurfürstenstraße gewaltsam geräumt wurde, ringt die Stadt um Ersatz, gerade erst wurde die neue Halle auf unbestimmte Zeit vertagt. „Das ist unglaublich ärgerlich, weil die Aktiven, die Nutzer, gar keine hohen Ansprüche haben, Teile der Stadtverwaltung aber unbedingt ihre hochgestochenen Vorstellungen durchsetzen wollen und dann dafür das Geld nicht reicht“, sagt Dirk Harder. „Und in Krampnitz sehen wir ebenfalls, dass überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen geachtet wird“, ergänzt Julia Schultheiss. „Da werden zwei Bänke als Ort zum Chillen geplant und ein Jugendclub soll in ein Wohnhaus ziehen, oder in ein Studierendenwohnheim. Das kann nicht funktionieren, das ist ein Scheitern mit Ansage.“

Stadt soll Kinder-Betroffenheit immer abfragen

Besonders ärgert Julia Schultheiss die oftmals mangelnde Beteiligung. „Man muss sich fragen, wie sozial unsere Stadt ist und was ihre Prioritäten sind“, sagt sie, „wenn man unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen immer wieder nur versteht, die Beteiligten zu informieren.“ Sie sieht eine „Alibibeteiligung“: „Wir haben die Fachkenntnis, wir arbeiten jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen.“ Der Wunsch zum 30. Geburtstag ist dann auch sofort klar. „Wann immer in der Stadt eine Entscheidung getroffen wird, muss die Frage folgen, inwiefern das Kinder und Jugendliche betrifft“, sagt die Stadtjugendring-Chefin, „und dann muss man diese ernsthaft beteiligen.“

Dass es mit dem Kinder- und Jugendbüro für eben diese Beteiligung eine starke Fachstelle gibt, ist für sie einer der größten Erfolge der Arbeit der vergangenen drei Jahrzehnte. „Auch der massive Ausbau der Schulsozialarbeit, die gemeinsam mit der Verwaltung und den Fraktionen erreicht wurde, ist sehr wertvoll“, sagt Julia Schultheiss. „Und die vielen kleinen gewonnenen Kämpfe um Räume für die Jugend“, ergänzt Dirk Harder, „die können wir auch feiern.“ Kämpfe für Kinder, für Sozialarbeit, für Beteiligung: Sie sind eben Lobbyisten einer besonderen Art.

Von Saskia Kirf