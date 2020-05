Am 6. Mai 1990 fanden die ersten freien Kommunalwahlen nach dem Fall der Mauer statt. Es standen gewaltige Veränderungen an. Saskia Hüneke (Grüne) und Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) wurden in die Stadtverordnetenversammlung gewählt und erinnern sich. Teil 1: Der ununterbrochene Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg