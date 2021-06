Bornstedt

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Mittwoch gegen 6.45 Uhr wegen eines maskierten Mannes in die Georg-Hermann-Allee gerufen. Der Maskierte pöbelte dort mit einem Messer in der Hand Passanten an. Anschließend verschwand er. Da nicht auszuschließen war, dass von diesem Mann eine Gefahr ausgeht, wurden laut Polizei sofort intensive Suchmaßnahmen eingeleitet.

Maske und Messer weggeworfen

Gegen 8.50 Uhr stellten Beamte in der Lindenstraße/Ecke Gutenbergstraße einen Mann fest, auf den die Personenbeschreibung passte. Dieser räumte ein, sich am Morgen am fraglichen Ort aufgehalten zu haben. Die Maske, die er nach eigener Auskunft rein aus persönlichen Gründen trug, sowie das Messer habe er weggeworfen. Der Polizei teilte er mit, wo dies erfolgte. Beides fanden die Beamten bestätigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt keine Straftat des Mannes, der sich sehr kooperativ verhielt, vor. Somit wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem er, wie es hieß, „bezüglich seines zukünftigen Verhaltens sensibilisiert wurde“, entlassen. Etwa 30 Beamte waren im Einsatz.

Von MAZonline