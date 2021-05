Schiffbauergasse

Mit „North Korea Dance“ eröffnen die Potsdamer Tanztage am Mittwoch im Fabrik-Garten mit der 30. Folge ihre zugleich längste Festivalsaison. Getanzt wird nicht mehr über einige Wochen, sondern bis in den Dezember hinein. Einmal mehr hat die ausrichtende Fabrik Potsdam die Corona-Krise damit für ihre Programmplanung als Herausforderung angenommen.

„Weiter tanzen“ trotz Pandemie

„Weiter tanzen“ war die der Pandemie trotzende Aufforderung der Tanztage 2020. Damals musste die Fabrik unter dem Eindruck des ersten Corona-Lockdowns auf die eigentlich geplante Feier des 30. Jubiläums der Tanztage im Frühjahr verzichten.

Ersatzweise gab es im August 29 ½. Tanztage mit neuen Formaten wie der Live-Übertragung von Tanzaufführungen aus dem Saal der Fabrik auf die Leinwand im Fabrik-Garten und der Ansage, das eigentliche Jubiläumsfestival werde im Frühjahr 2021 nachgeholt.

Korrekturen zum dritten Lockdown

Erneute Programmkorrekturen kamen mit dem dritten Corona-Lockdown und mit der gerade zu erlebenden Lockerung, die nun doch wieder Aufführungen zunächst im Freien möglich macht.

Unter der Überschrift „Lieber Tanz“ stellt die Fabrik Potsdam nunmehr die Beziehung von KünstlerIinnen und ZuschauerInnen zum Tanz ins Zentrum ihrer Arbeit und gestaltet eine ganzjährige Kampagne, die auch das Programm der Tanztage mitbestimmen soll. Denn, so die Ankündigung, „ohne Frage wird weiter getanzt, ob im Wohnzimmer, auf der Wiese oder hoffentlich bald auf der Bühne“.

Tänzerische Begegnung mit Nordkorea

Das Eröffnungsstück „North Korea Dance“ der südkoreanischen Choreografin Eun-Me Ahn erzählt von einer kulturellen Annäherung.

Seit 68 Jahren sind beide Teile des „Landes der Morgenstille“ getrennt und wenig ist von der Entwicklung des Tanzes im Norden bekannt. Aber das Internet ist voll von Bildern von Massenveranstaltungen mit Hunderten von Kindern und Erwachsenen, die mit unverwüstlichem Lächeln bunte Spektakel aufführen.

Eun-Me Ahn. Quelle: promo

Eun-Me Ahn erkundet diese Tradition und versucht, eine Brücke zu dem wenig bekannten Land zu schlagen. Zwischen Fernsehballett, Fächertanz, Soldatenparade und Technomusik entsteht eine Glitzerwelt, in der Unterhaltung und reale Freude, Völkerverständigung und Tanzlust sich durchmischen und neu erfinden.

„Als Choreografin habe ich den Drang zu wissen, wie sich der Tanz seit über 60 Jahren innerhalb einer völlig anderen Ideologie entwickelt hat“, sagt die Künstlerin: „Natürlich gibt es einige offensichtliche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Alle Bürger hoffen auf Frieden zwischen den beiden Ländern. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit zu versuchen, einander ein wenig besser kennen zu lernen.“

Public Viewing im Fabrik-Garten

Das Stück ist am Mittwoch ab 21 Uhr sowohl Open Air als Videoprojektion im Fabrik-Garten und in Cottbus sowie online auf Youtube zu erleben. Der Festivalleiter Sven Till eröffnet zusammen mit Eun-Me Ahn den Abend mit einer Einführung. Der Eintritt in den Fabrik-Garten ist frei, Einlass nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests.

Ebenfalls im Programm der 30. Potsdamer Tanztage beginnen am 27. Mai Online-Workshops mit Angelika Thiele, Erik Eriksson und Tai-Chi Dao Yin zu dem Themen „Bodywork & Gesundheit“ sowie „Tanz und Bewegung“.

Opulentes Herbstprogramm

Für den Herbst angekündigt ist bereits ein internationales Programm mit Arbeiten unter anderem von Eun-Me Ahn (Seoul), Martine Pisani (Paris), Adi Boutrous (Tel Aviv-Jaffa), May Zarhy (Frankfurt/Tel Aviv), Marco Da Silva Feirrera (Gent), Jan Martens (Antwerpen) und Maren Strack (Birkenwerder) mit Angeboten für Familien, Kinder und Erwachsenen, sowie Workshops und Tanzinterventionen im öffentlichen Raum.

„Der Tanz findet neue Räume, Formate und Wege der Vermittlung“, heißt es in der Mitteilung der Fabrik zur Eröffnung der 30. Potsdamer Tanztage: „Hindernisse und Hürden oder gar einen Ausnahmezustand überwindet er durch Bewegung, Entwicklung, Experiment, aber auch mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Vieles davon wird uns in der Zukunft begleiten und die Begegnung mit dem Tanz vielschichtiger gestalten.“

Von Volker Oelschläger