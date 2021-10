Innenstadt

Rewe-Händler Siegfried Grube ist völlig aus dem Häuschen: 300 Menschen haben sich am Freitag und Samstag vor seiner Filiale im Markt-Center impfen lassen. „Wenn ich geahnt hätte, dass so viele kommen, hätte ich ein zweites Zelt besorgt und ein zweites Impfteam“, sagte er am Samstagabend gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Die Schlange der Wartenden war am Samstag sogar noch länger als am Freitag, obwohl die Impflinge, die nicht gleich am Anfang da waren, bis zu eineinhalb Stunden warten mussten. Dass es am zweiten Tag „nur“ 140 waren gegenüber 160 am ersten, liegt Grube zufolge daran, dass es am Freitag mehr Zweitimpfungen gab: „Bei der ersten hat man mehr Aufwand bei der Erfassung der Daten. Und das wird ja alles gleich in den Computer getippt.“

So wie am Freitag, sollte man sich ab 16 Uhr nicht mehr anstellen, weil man dann nicht mehr dran kommen würde, doch einige stellten sich trotzdem noch hinter dem Schild an, das das Ende der Schlange markierte, unter ihnen Komal Patel (40) und Dev Patel (12) aus Michendorf. Mit ihnen traf Grube dann eine Abmachung: „Gut, kommt Ihr noch ran. Aber dafür müsst Ihr das Schild hinter euch her verschieben.“

Dev Patel (12) und seine Mutter Komal sind aus Michendorf zu Impfen nach Potsdam gekommen. Quelle: Rainer Schüler

Das taten sie auch gerne. 14.27 Uhr hatten die beiden Inder sich angestellt, um den Jungen impfen zu lassen; die Mutter ist bereits doppelt immunisiert, bei ihrem Hausarzt in Michendorf. „Der wollte keine Kinder impfen“, erzählte sie. Also entschlossen sie sich zur Fahrt nach Potsdam: „Ich hatte mir erst gedacht, es reicht, zu 15 Uhr hier zu sein“, sagte sie: „Wir wären nicht mehr dran gekommen.“ Falls das Impfen von Kindern ab 12 Jahren offiziell empfohlen wird, fände sie es „gut, wenn das auch an Schulen gemacht wird. Dann hat man alle Kinder zusammen.“

Potsdamer Rewe-Händler ist begeistert

Auch Siegfried Grube kann sich dafür begeistern. „Von der Stadt Potsdam erwarte ich, dass sie auch weiteren Institutionen, Einrichtungen und Unternehmen empfiehlt, mobil zu impfen.“ Er selbst sieht bei den anderen Rewe-Märkten in Potsdam keine Bereitschaft, es ihm gleich zu tun.

Der Rewe-Händler kennt viele seiner Kunden persönlich, aber an den Impftagen erkannte er keinen. „Die Leute kamen auch aus dem Umland. Manche haben sogar mit dem Auto an der Straße gehalten und gefragt, was hier los ist. Sie wollten auch kommen.“

Impflinge aus dem weiteren Umland Potsdams

So wie die Patels kamen auch Sabine Blessmann und ihr Sohn Janne aus Michendorf zum impfen nach Potsdam; der Bursche ist schon 14 und aktiver Freizeitfußballer. „Wenn der geimpft wurde, kann er 24 Stunden keinen Sport machen“, sagte sie. „Das wollten wir mit der Impfung verhindern.“ Dafür hatten sie sich schon 14.10 Uhr angestellt.

Impflinge aus Ludwigsfelde angereist

Aus Ludwigsfelde kamen Kai Zhao und Jiao Jiang (beide 33). Bei ihnen im Ort werde nirgends ohne Termin geimpft, sagte er. Von der Potsdamer Aktion haben sie im Internet gelesen, von der Belohnung mit 5-Euro-Gutscheinen aber nichts gewusst. Die meisten erfuhren davon erst am Zelt, griffen in die Losbox mit den bunten Papeirröllchen und hatten eine Chance, sogar einen von acht 50-Euro-Gutscheinen zu gewinnen. Für das Los unterschrieb man und konnte sofort prüfen lassen, ob es auch einer der Hauptgewinne war. Am Freitag ermittelte man drei solcher Gewinner, am Samstag nur einen, weil eben mehr Lose in der Box waren als Impflinge und die besten Lose eben nicht gezogen wurden.

Manche verzichten auf Gutscheine

„Mancher hat demonstrativ auf sein Los verzichtet und uns gesagt, wir sollen das spenden, erzählte Markt-Leiter Grube: „Auch die nicht vergebenen Hauptgewinne werden wir an soziale Einrichtungen wie die Potsdamer Tafel spenden.“

Die offiziell Letzten in der Schlange zogen das Schild vom Schlangenende mit sich zum Impfzelt. Quelle: Rainer Schüler

Der allererste Impfling des Tages war eine 87 Jahre alte Frau im Rollstuhl, die sich Grube zufolge mit ihrem Sohn schon um 8.30 Uhr vor das Zelt gestellt hatte, das am Freitag vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben wurde, am Samstag von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Allen Impflingen wurden in der Abwartezeit nachdem „Piks“ ein Wiener Würstchen und Getränke angeboten. „Wir haben auch denen, die da so lange angestanden haben, Getränke angeboten“, berichtete Verkäuferin Sandy Schilf, die zusammen mit ihrem Kollegen Philipp Schmelzer nach ihrer Frühschicht den Verpflegungsstand übernommen hatte, also in ihrer Freizeit.

Verpflegung mit Saft und Würstchen

Mit dem Würstchen und dem Orangensaft hatte Rafael Eifler etwa gar nicht gerechnet, obwohl er im Abwartebereich nur zwei Meter davon entfernt saß. Der 23 Jahre alte Geoinformations-Student der Beuth-Hochschule Berlin ist aus Neu war aus Neu Fahrland gekommen, um sich eine Johnson & Johnson-Impfung zu holen. „Da reicht ja eine, und ich bin froh, dass ich keinen zweiten Termin brauche“, sagte er. Nach Ablauf der Wirkungszeit der Spritze könne er ohne Einschränkung wieder in Präsenz studieren.

Frühestens 42 Tage nach der ersten wird Grube auch die zweite Impfung anbieten. Im November wird die dann im Markt-Center im Raum der freigezogenen Bankfiliale stattfinden. Die ist dann für Zweitimpflinge gedacht, die nicht mehr neu registriert werden müssen und nicht so lange anstehen müssen.

Am Freitag impfte das DRK, am Samstag die DLRG (im Bild) Quelle: Rainer Schüler

Für viele Impfwillige seien der 5-Euro-Einkaufsgutschein und die Verlosung von je vier 50-Euro-Gutscheinen ein Grund mehr gewesen, sich impfen zu lassen, hat Grube aus Gesprächen herausgehört. Doch keiner derjenigen, die die MAZ am Zelt danach gefragt hatte, wäre nur wegen der Gutscheine gekommen. Ein Bürger hatte am Donnerstag den Rewe-Händler angezeigt, weil es seiner Meinung nach um Impfen gegen Bezahlung gehe. Siegfried Grube hat keine Angst davor und sieht sich auf dem richtigen Weg: „Die Mitarbeiter in den Impfzentren werden ja auch bezahlt. Dann müsste das genauso illegal sein.“

Von Rainer Schüler