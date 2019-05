Potsdam

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Potsdam sinkt weiter und liegt bei nun 5,4 Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt waren im April 4.976 Menschen arbeitslos gemeldet. Das berichtete die Bundesagentur für Arbeit in Potsdam am Dienstag. Damit bestätigt sich der Trend der vergangenen Monate. Es sind nun 236 Menschen weniger arbeitslos als noch vor einem Jahr.

Die Zahl der unterbeschäftigten Potsdamer liegt mit 7,3 Prozent hingegen deutlich höher. Auch sie sank aber im Vergleich zum Vorjahresmonat – hier um 0,5 Prozentpunkte.

Die Statistik der Unterbeschäftigung zählt zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Menschen, die aktuell beruflich wiedereingegliedert werden und diejenigen, die nah an einem Arbeitslosen-Status sind. Hier zählen zum Beispiel auch arbeitslose Menschen in die Statistik, die sich zur Zeit beruflich weiterbilden. Kurzarbeit wird weiterhin in der Kategorie nicht mit eingerechnet.

Von den insgesamt 6904 unterbeschäftigten Potsdamern, die demnach in keinem regulären Arbeitsverhältnis beschäftigt sind, liegt der Anteil der regulären Arbeitslosen bei 72,1 Prozent.

Als einen der Gründe für die rückläufige Zahl der Arbeitslosen in Potsdam nannte die Agentur für Arbeit am Dienstag Maßnahmen wie Probearbeitsverhältnisse oder Speed-Datings zum Kennenlernen. Daraus entstehe zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer eher eine empathische Beziehung als bei einer regulären Bewerbung auf Papier, sagte Ramona Schröder, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Potsdam.

Gleichzeitig bleibt der Markt der Ausbildungsstellen angespannt. Derzeit sind 330 Potsdamer noch ohne Ausbildungsplatz. Seit Beginn des Berichtszeitraumes im Oktober sind 540 Bewerber bei der Agentur für Arbeit in Potsdam gemeldet. Das sind neun mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon haben 210 Bewerber bereits einen Ausbildungsplatz gefunden, 330 sind noch unversorgt. Im vergangenen Jahr waren zum gleichen Zeitraum lediglich 310 Bewerber ohne Platz.

Die Zahl der Ausbildungsplätze in der Stadt Potsdam ist derweil leicht gestiegen und liegt nun bei 913. Davon sind 566 Plätze derzeit noch unbesetzt. Das sind 13,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Von Ansgar Nehls