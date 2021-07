Potsdam

Verwunderung und Dankbarkeit. Das empfindet Peter Schaefer, wenn er auf die letzten siebenunddreißigeinhalb Jahre zurückblickt. Schließlich sei es keine Selbstverständlichkeit so lange der gleichen Tätigkeit nachzugehen. „Das war für mich nicht erwartbar, auch nicht, dass es insgesamt eine glückliche Zeit sein würde“, sagt der 65-jährige.

Im Februar 1984 begann er im Theodor-Fontane-Archiv zu arbeiten, das sich damals noch in der Dortustraße befand. Seitdem hat er vier Archiv-Leiter und eine Leiterin erlebt. Zwei Mal hat er selbst das Archiv kommissarisch geleitet– eine „interessante Erfahrung“, wie der Ur-Potsdamer sagt.

Peter Schaefer lebte nur ein Jahr außerhalb Potsdams

Dabei sah es zunächst gar nicht so aus, als würde Schaefer in die literaturwissenschaftliche Richtung einschlagen. „Ein Bauingenieursstudium hätte ich mir gut vorstellen können.“ Doch, weil er aus einer Akademikerfamilie stammte und in der DDR nach dem Abitur „aus Bockigkeit“ die Armee verweigerte, bekam er keine Studienempfehlung. Es folgte eine Lehre als Betonwerker, die ihn nicht wirklich erfüllte und schließlich doch noch eine längere Armeezeit.

Ein Freund gab ihm dann den Tipp, sich von dort aus zum Studium zu bewerben. „Ich war ja jetzt quasi Arbeiterklasse und das hat tatsächlich funktioniert.“ Ein Jahr studierte er an der Universität Greifswald – das einzige Jahr seines Lebens, das er jemals außerhalb von Potsdam verbrachte. „Ich profitiere davon bis heute, das war eine freie Zeit mit enormem Wissenszuwachs.“

Als seine Frau, die er bereits zu Schulzeiten kennenlernte, eine Anstellung als Lehrerin in Potsdam bekam, kehrte auch Schaefer in die Stadt zurück. An der Pädagogischen Hochschule studierte er weitere drei Jahre. Bauingenieur ist es übrigens nicht geworden, er machte seinen Abschluss als Diplom-Lehrer für Deutsch und Geschichte.

Otfried Keiler holte Peter Schaefer ins Theodor-Fontane-Archiv

Fontane spielte trotzdem vorerst kaum eine Rolle, eine entsprechende Vorlesung des damaligen Archiv-Leiters Otfried Keiler, der gleichzeitig Schaefers Tutor war, empfand er eher als abschreckend. „Er war so unstrukturiert.“ Dennoch war es Keiler, der ihn als Bibliothekar ins Archiv geholt hat. „Er hat mich damals vor das Regal mit der Fontane-Gesamtausgabe geführt und gefragt, wie lange ich dafür brauchen würde.“ Damals habe er noch ein schnelles Lesetempo gehabt und optimistisch mit: „Ein Jahr!“ geantwortet.

„Das war natürlich nicht schaffbar, ich habe Jahre dafür gebraucht“, sagt Schaefer und lacht. Inzwischen hat er viele Werke Fontanes mehrmals gelesen, sich an einigen Texten gerieben, sich aber auch immer wieder begeistern lassen. Von den späten Gedichten beispielsweise. Viele davon kann er auswendig, spontan rezitiert er „Leben“, ein kurzer Text, der die Endlichkeit des Lebens thematisiert.

„Fontane hat einen Zauber im Ton und je älter ich werde, desto diebischer wird das Vergnügen ihn zu lesen“, sagt Schaefer, der Vater zweier Kinder und Großvater dreier Enkel ist. Die Freude an Texten, am erzählten Wort, ist ihm anzumerken, eine Anekdote nach der anderen sprudelt aus ihm heraus.

Peter Schaefer hadert auch mal mit Theodor Fontane, liest aber viele seiner Texte immer wieder. Quelle: Sarah Kugler

Nach der Wende mussten Westbücher nicht mehr geschmuggelt werden

Die Archivräume in der Dortustraße beschreibt er als düster und muchtig, trotzdem habe er sich dort wohl gefühlt, genauso wie am Bassinplatz, an den das Archiv 1996 umzieht. „Dort hatte ich alle Bücher in einem Raum um mich herum, sogar mit Schnurtelefon in der Hand war der Zugriff leicht“, erzählt er. In der Villa Quandt, in die das Archiv 2007 zog, verteilen sich die Bestände auf drei Etagen. „Das gefällt meinem Arzt natürlich besser, so muss ich mich bewegen.“

Bücher über Fontane zu beschaffen, die Bestände des Archivs zu erweitern, gehörte zu seinen ersten Aufgaben. „Die Wende hat dahingehend vieles erleichtert, Westbücher mussten nicht mehr in Handtaschen geschmuggelt werden.“

„Effi Briest“ auf Chinesisch und die 111. Ausgabe der Fontane-Blätter. Quelle: Sarah Kugler

Schaefers Dienstzeit endet mit der 111. Ausgabe der Fontane-Blätter

Seit etwa 35 Jahren betreut Schaefer außerdem die Fontane-Blätter, welche zwei Mal im Jahr erscheinen und Texte der Fontaneforschung veröffentlichen. „Das war überhaupt die größte Freude: so viele interessante Menschen kennenlernen zu dürfen und auch durch sie immer wieder dazuzulernen.“ Seine Dienstzeit endet nun mit der 111. Ausgabe der Fontane-Blätter – eine schöne Zahl, wie er findet.

Für seinen Ruhestand, der offiziell am 1. September beginnt, hat er sich vorgenommen auch mal wieder zeitgenössische Literatur zu lesen, wenn es geht, wieder zu reisen und überhaupt Kultur zu genießen. Aber ganz verlassen wird ihn Fontane wahrscheinlich weiterhin nicht.

Von Sarah Kugler