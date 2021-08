Eiche

Eine von der Staatsanwaltschaft gesuchte, 38 Jahre alte Frau ist am Samstagabend von der Polizei in der Kaiser-Friedrich-Straße im Potsdamer Stadtteil Eiche gefunden worden. Sie saß alkoholisiert in ihrem Auto und lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Dieser rief dann die Polizei hinzu, weil sich die Frau „in einem psychischen Ausnahmezustand“ befand.

Die Beamten konnten sie festhalten und fanden bei ihr ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät sowie mehrere kleine Ampullen mit Betäubungsmitteln. Die Polizei nahm die aus Salzgitter stammende Frau zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam, wie es in einer Mitteilung am Sonntag hieß.

Von MAZonline/fro