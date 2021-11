3G in ÖPNV und Beruf: Ansturm auf die Potsdamer Corona-Teststellen

Potsdam

Seit Mittwoch gilt in Brandenburg am Arbeitsplatz die 3G-Regel, auch in Bus und Bahn muss ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden können. Ungeimpfte müssen sich damit vermehrt testen lassen. Wie macht sich diese Umstellung bei den Potsdamer Testzentren bemerkbar? Wir haben nachgefragt.

„Wir sind völlig ausgebucht“

Bei der Teststelle der Humboldt-Apotheke ist die Anfrage nach Tests in den letzten beiden Tagen sprunghaft angestiegen. „Der Andrang war sehr groß“, berichtet Magnus Albrecht von der Apotheke in der Heinrich-Mann-Allee. Mit einigen Kunden habe er bereits diskutieren müssen, warum nicht noch mehr getestet werden könne. „Wir sind völlig ausgebucht“, so Albrecht weiter. Wegen der gestiegenen Nachfrage will die Apotheke ihre Testzeiten in der nächsten Woche verlängern.

Zur Babelsberger Linden-Apotheke kommen bereits seit eineinhalb Wochen wesentlich mehr Menschen, um sich testen zu lassen. An manchen Tagen führe man mittlerweile mehr als 300 Tests durch, sagt Konstantin Dünow von der Linden-Apotheke. Die Ausweitung der 3G-Regel habe sich in den letzten beiden Tagen zudem deutlich bemerkbar gemacht.

Mitarbeiter verzweifelt gesucht

Ähnlich ist die Situation bei der Teststelle der Apotheke im Markt-Center. Auch hier seien in den letzten beiden Tagen mehr Menschen zum Testen gekommen, bestätigt Frau Junghans von der Apotheke im Markt-Center. „Die Veränderung ist spürbar, es gibt einen deutlich höheren Andrang“, so Junghans.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Florian Kosak vom Testzentrum im Co Working-Space Unicorn am Neuen Markt und im Stern-Center in der City spricht von einer Verachtfachung der Tests. „Vor zwei Wochen hatten wir noch hundert Testungen am Tag, aktuell liegen wir bei knapp 800.“ Der Geschäftsmann kann sich darüber aber nicht freuen. „ Leider wird diese Zahl auch noch in den nächsten Tagen zunehmen und wir haben jetzt schon Personalmangel.“ Zehn Mitarbeiter würde er sofort einstellen, sagt Florian Kosak, Bewerber sollten sich unter info@schnelltestpotsdam.de melden.

Von Martin Müller