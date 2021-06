Potsdam

Wer mit seinen sieben Sachen die Adresse wechselt, hat nicht nur den Kopf voll, sondern auch alle Hände voll tun. Wie belastend muss es erst sein, wenn ein ganzer Museumsfundus umzieht!

„Die Sammlungen des Filmmuseums Potsdam erhalten ein neues Gebäude. Deshalb ist der Nutzerverkehr ab dem 1. Januar 2020 eingestellt. Wir freuen uns, Sie ab 2022 in der Medienstadt Babelsberg begrüßen zu können“, heißt es auf der Internetseite. 1981, also vor genau 40 Jahren, bezog das erste deutsche Filmmuseum in Potsdam den eigens dafür restaurierten Marstall in Potsdams Mitte. Die Ausstellungen des Filmmuseums können auf mehr als eine Million Objekte zurückgreifen, deren Verwahrung sich deutlich aufwendiger gestaltet als der sichtbare Museumsbetrieb.

Jeder Tag zählt

Ortstermin in einem Barackengelände in Potsdams Norden. In den Gebäuden der ehemaligen Bezirks-Forstverwaltung, die bald abgerissen werden sollen, lagern auf 3000 Quadratmetern seit 1995 Filmrequisiten, Kostüme, Drehbücher und technische Gerätschaften aus mehr als 100 Jahren Filmgeschichte. Sammlungsleiter Ralf Forster hat nicht viel Zeit, jeder Tag zählt. In einem Jahr müssen alle Umzugskisten gepackt sein, was leichter gesagt ist, als getan. Viele der Exponate, um die es geht, waren eigentlich nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern nur für den Dreh. Und nun müssen sie viele Jahrzehnte und sogar Transporte überstehen. Forster aktiviert einen Bildschirm und es erscheint der Grundriss des Depotgebäudes, das im März nächsten Jahres bezugsfertig sein soll. „Hier ist der Möblierungsplan und wir müssen jetzt genau die Verstandortung planen“, sagt er mit einem Blick, in dem sich das riesige Pensum abzeichnet, das ihm und seinen sieben Mitarbeitern noch bevorsteht.

Auch diese Ralete müssen mit umziehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Dokumente, Devotionalien und Originalgegenstände werden in ihre alte Heimat nach Babelsberg zurückkehren. Das Filmmuseum Potsdam wurde vor zehn Jahren der Filmuniversität unterstellt. Das Depot wird Teil des kleinen Campus. Der genehmigte Raumbedarf beträgt zunächst 5500 voll klimatisierte Quadratmeter, wobei das Gebäude für die Zukunft zusätzlich noch etwa ein Drittel Platz vorhält. „Wir sind ein Spezialarchiv für filmbegleitende Materialien und kein klassisches Filmarchiv“, erklärt der habilitierte Filmtechnik-Historiker. „Zwar haben wir auch etwa 20 000 Filmrollen in Metallbüchsen, aber unser eigentlicher Sammlungsauftrag umfasst das ganze Drumherum vor allem bei Babelsberger Filmproduktionen – sei es von Bioscop, Ufa, Defa oder Studio Babelsberg.“

Handtasche aus Dresen-Film

Die Archivare müssen entscheiden, was bewahrenswert ist. „Wir bekommen viele Angebote und müssen das meiste ablehnen.“ Was ist wichtig? Werden zum Beispiel in 30 Jahren die Filme von Andreas Dresen noch als so bedeutend gelten, dass es sich lohnt, etwa ein Fahrrad oder eine Handtasche für Ausstellungszwecke aufzuheben, weil sie in einer Schlüsselszene vorkommen? Das Filmmuseum regelt alle Übernahmen vertraglich. Dann werden die Filmszenarien, Fotos vom Set, Filmplakate oder Ausstattungsgegenstände nicht an einem Platz archiviert, sondern nach Materialität geordnet.

Edelsteine aus Kunststoff

Ralf Forster greift eilig einige Schlüssel aus einem Wandschrank und lädt zu einem kleinen Rundgang ein. Im ersten Raum stehen nur Regale voller Kartons. „Die Kartonagen müssen wir noch auswechseln, sie sind säurehaltig und greifen das Papier an“, sagt er. Im nächsten Raum stehen Grafikschränke und alte Hängeregistraturen. Er zieht einen Schub auf und zeigt auf die durchsichtigen Plastiktüten mit Fotos. „Hier kann sich Kondensfeuchtigkeit bilden. Das ist auch nicht optimal und muss durch säurefreies Papier ersetzt werden. Aber das werden wir bis zum Umzug sicher nicht ganz schaffen.“

Eine Tür aus dem Filmkulisse „Der kleine Muck“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Gang steht bereits ein von Pappen umhüllter Gegenstand. In den Konturen zeichnet sich ein Stuhl ab. Verpackungskünstler Christo hätte seine helle Freude. Ein orientalischer Spiegel aus der Märchenverfilmung „Der kleine Muck“ harrt noch der Dinge, die da kommen. Die Edelsteine sind aus billigem Kunststoff, also nicht ewig haltbar. An den Wänden hängen Kopien von Gemälden – „aus der Fälscherwerkstatt der Defa“, sagt Forster.

Impression aus dem Depot des Potsdamer Filmmuseums in der Pappelallee. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Weg führt weiter in einen Raum mit historischen Scheinwerfern, Kameras, Mikrofonen und Filmprojektoren. An Letzteren hängen oft rotweiße Pappschilder mit der Aufschrift: „Achtung enthält Asbest!“ Die so gekennzeichneten Objekte müssen noch luftdicht verpackt werden. Am Boden stecken Objektive in Kunststoffplatten. Die Mulden wurden für jedes einzeln ausgeschnitten, um sie zu schützen. Der Weg führt weiter in einen Raum, in dem unglaubliche Requisiten stehen – ein großer Frosch, ein Drachen und eine römische Badewanne. An der Decke hängt der berühmte „Schwebende Engel“ von Ernst Barlach. Die Original-Bronze befindet sich im Güstrower Dom und es fragt sich, ob es wirklich lohnenswert ist, diese Eins-zu ein-Kopie zu archivieren.

Vorbereitung auf dem Umzug. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anders verhält es sich bei Modellen, die Szenaristen als Vorlage für Fantasy- oder Science-Fiction-Filme angefertigt haben. Etwa eine imposante Ruinenlandschaft mit vielen Säulen für die Defa-Verfilmung „Orpheus in der Unterwelt“ von 1974. Oder ein Raumschiff, das in „Eolomea“ eine wichtige Rolle spielt, einem Film aus dem Jahr 1972. „So etwas wird heute alles digital gemacht“, sagt Ralf Forster. Das etwa zwei Meter hohe Modell ist so feinteilig und zerbrechlich, dass es wie ein rohes Ei behandelt werden muss, wenn es den Transport über die Havel überstehen soll.

Historische Filmtechnik. Quelle: Bernd Gartenschläger

Requisiten sind nun einmal mehr Schein als Sein. Die provisorisch angefertigten Fake-Gegenstände haben deshalb nur einen moralischen Wert. Gerade billige Plastikteile bereiten den beiden fest angestellten Restauratorinnen oft große Probleme. Gibt es auch richtig wertvolle Originale in der Sammlung? Ralf Forster zeigt auf ein Regal mit vielen Laternae magicae aus dem 19. Jahrhundert, insbesondere auf ein Gerät aus England aus dem Jahr 1860. Und er erwähnt mehrfach die Sammlung des Seh- und Wahrnehmungsforschers Werner Nekes sowie den Nachlass des Szenen- und Bühnenbildners Alfred Hirschmeier, dem wichtigsten Filmarchitekten der Defa.

Monströser Defa-Kamerakran

Am neuen Standort soll auch ein Schaudepot eingerichtet werden. Ein Kamerakran der Defa von 1949 wird die Besucher im Atrium des Neubaus empfangen. Das Monstrum, das verschmutzt und mit Lackschäden auf dem Interimsgelände unter einer Überdachung im Freien steht und für das es momentan noch an Mitteln für die Restaurierung fehlt, macht deutlich, wie dynamisch sich die Filmtechnik seither entwickelt hat.

Von Karim Saab