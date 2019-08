Waldstadt II

Früher, das weiß Renate Hannemann noch genau, war hier nur Wald. Früher, in den 1960er-Jahren, als es das Wohngebiet noch nicht gab, die Schule, das Einkaufszentrum und Käthe-Kollwitz-Haus, ein Pflegeheim der Awo, in dem ihr Mann mittlerweile lebt. Am 24. August feiert das Viertel seinen 40. Geburtstag mit e...