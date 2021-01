400 Spender unterstützen das Babelsberger Café Kellermann

Babelsberg

Es ist eine Größenordnung, die sich Uwe Kellermann nie erträumt hätte, wie er selbst sagt: 400 Unterstützer:innen haben nach seinem Hilferuf in der vergangenen Woche Geld gespendet, eine sehr große Summe sei zusammengekommen. Wie hoch die genau ist, möchte er nicht verraten, aber sie reiche, um die Miete für sein Babelsberger Café Kellermann bis Februar zu decken.

Weil die November- und Dezemberhilfen der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), mit denen er fest gerechnet hat, nicht bewilligt wurden, steht Cafébetreiber Uwe Kellermann vor einem dicken Minus. Ein Betrag in Höhe von 30.000 bis 35.000 Euro fehlt. Trotz corona-bedingter Schließung laufen die Kosten für sein Café Kellermann in Babelsberg weiter. Der Gastronom hält derzeit zumindest einen To-Go-Betrieb für sein Café aufrecht, dafür fallen Ausgaben an. Um eine Insolvenz zu vermeiden, hatte er in der vergangenen Woche einen Spendenaufruf gestartet.

„Ich sehe die Solidarität auch als Statement der Babelsberger“

Grund für die nicht erhaltenen Hilfen ist sein sogenannter Mischbetrieb. Kellermann betreibt auch den Babelsberger Regioladen, die Umsätze beider Geschäfte werden als einer angerechnet. Nach den Richtlinien des Bundes würden in Kellermanns Fall nur Hilfen bewilligt werden, wenn das Café im Normalbetrieb mindestens 80 Prozent der Gesamteinnahmen von Café und Regioladen deckt. Da sich die Umsätze jedoch etwa zu 50 Prozent auf das Café und zu 50 Prozent auf den Lebensmittelladen verteilen, besteht kein Anspruch auf die Unterstützung. Kellermann findet das unbegreiflich: „Mit dem Außerhausverkauf im Café generiere ich allerhöchstens 15 Prozent vom normalen Umsatz, ich habe aber monatliche Kosten von rund 6500 Euro, im November und Dezember waren sie sogar noch ein bisschen höher.“

Zumindest die Mietkosten sind nun vorerst gedeckt, Kellermann kann damit etwas positiver in die Zukunft schauen, wie er der MAZ am Montag sagt. „Ich sehe die Solidarität auch als Statement der Babelsberger, dass sie auf ihr Kellermann nicht verzichten wollen. Das ist für mich auch total wichtig und ich bin sehr dankbar.“ Wegen des „Stroms der Unterstützung“ sieht er sich in der Verantwortung weiterzumachen. Über die Website des Cafés kann weiterhin gespendet werden.

Von Sarah Kugler