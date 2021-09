Marquardt

Ein 41-Jähriger hat am Samstagabend versucht, aus einem Baumarkt Am Friedrichspark in Marquardt einen Generator und Akku-Ladestationen zu entwenden. Nach Informationen der Polizei handelte es sich bei dem Mann um einen Wohnungslosen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv des Baumarktes hatte die versuchte Tat bemerkt und rief die Polizei hinzu. Da der Tatverdächtige bereits wegen ähnlicher Handlungen bekannt war, ist er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft festgenommen worden. Nun erwartet ihn das nächste Strafverfahren.

Von MAZonline