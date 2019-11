450 Geflüchteten in Potsdam droht Abschiebung

Potsdam

In Potsdam müssen aktuell rund 450 Geflüchtete mit Abschiebung in ihre Herkunftsländer oder in andere EU-Staaten rechnen: „Mit Stand 30. September 2019 befanden sich 449 Personen in der Landeshauptstadt Potsdam, deren Asylverfahren unanfechtbar abgelehnt worden.“

Das hat das Rathaus in einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung auf Anfrage von Ambros Josef Tazreiter ( AfD) bekannt gegeben. Drei Personen seien von Januar bis Ende Oktober „zwangsweise rückgeführt“ worden, weitere 16 Menschen „freiwillig ausgereist“, so das Rathaus weiter.

Nach Auskunft der Stadt lebten zum 30. September 1615 anerkannte Flüchtlinge und 13 Personen mit anerkanntem Asylrecht in der Stadt. Bei 778 in Potsdam lebenden Geflüchteten seien die Asylverfahren „bislang nicht unanfechtbar entschieden“.

743 Geflüchteten werde in Potsdam „subsidiärer Schutz gewährt“. Sie dürfen bleiben, weil ihnen in ihrer Heimat erwiesenermaßen ernsthafter Schaden an Leib und Leben droht.

Kurz vor der Antwort auf Ambros’ Anfrage hatte das Rathaus auf Anfrage von AfD-Fraktionschef Dennis Hohloch erstmals detaillierte Auskunft zur jeweiligen Anzahl und Herkunft der Geflüchteten in den 14 in der Stadt verteilten Gemeinschaftsunterkünften sowie zu ihrem asylrechtlichen Status gegeben.

Von Volker Oelschläger