Am Neuen Markt

Das Schnelltestzentrum Am Neuen Markt erweitert ab Freitag, 9. April seine Kapazitäten und bietet dann Corona-Antigen Schnelltests für bis zu 5.000 Bürger:innen täglich an. Das teilte Unicorn Workspaces, der Betreiber der Teststelle diese Woche mit. Aktuell können vor Ort rund 1.000 Bürger:innen täglich auf Corona getestet werden. Wie Betreiber Florian Kosak sagt, soll nun ein zusätzliches 280-Quadratmeter großes Testzelt aufgestellt werden.

„Es ist gut, wenn Beauftragte Dritte ihre Kapazitäten da, wo es möglich ist, ausweiten. Gemeinsam und mit vielen Anbietern gelingt es so, die Test-Strategie in Potsdam erfolgreich umzusetzen“, wird Oberbürgermeister Mike Schubert in der Mitteilung zitiert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Getestet wird an sieben Tagen der Woche

Getestet wird sieben Tage die Woche, das Schnelltestcenter hat Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und am Wochenende von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Allerdings muss vorher online ein Termin unter www.schnelltestpotsdam.de gebucht werden.

„Die ganze Logistik und Planung in gerade einmal sieben Tagen zu schaffen, das geht ohne ein starkes Team nicht”, so Florian Kosak. Sollte der Bedarf an Schnelltests in Potsdam weiter steigen, könnten die Kapazitäten theoretisch auch noch einmal verdoppelt werden, sodass bis zu 10.000 Bürger:innen am Tag getestet werden könnten.

Neben den kostenfreien Bürger:innentests für alle Potsdamer und Brandenburger können Am Neuen Markt auch die für Reisen benötigten PCR-Tests durchgeführt werden. Die PCR-Tests kosten allerdings 119 Euro, auch eine Express-Variante für 199 Euro gibt es, mit welcher das Ergebnis laut Betreiber direkt am selben Tag vorliegt.

Von MAZonline