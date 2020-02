Schnellstraßenbrücke „schwebt“

Babelsberg

Die Brücke ist gehoben. Ganz allmählich, stückweise und unbemerkt von Autofahrern und Passanten ist in den vergangenen Tagen ein 85 Meter langes Segment der Schnellstraßenbrücke über der Eisenbahntrasse und der Friedrich-Engels-Straße soweit angehoben worden, dass man es stadtauswärts auf einem mächtigen Schlitten wegschieben und zwischen Lärmschutzwänden zerlegen kann. Zwei Meter über der Nachbarfahrbahn „schwebt“ das von einem Diamantkettenseil ausgesägte Stück, „scheibenweise“ angehoben durch acht Hydraulikpressen, die man unter unter die jeweils vier Ecken zweier riesiger Stahltürme montiert hatte.

Die Pressen und ihre „Unterlegscheiben“ Quelle: Rainer Schüler

Die Pressen hoben das 560 Tonnen schwere Brückenteil synchron etwa 20 Zentimeter an. Dann löste man Presse für Presse den Druck, schob runde Scheiben in derselben Höhe darunter und hob erneut. Anfang März soll nach derzeitiger Planung dann das Ausschieben in Richtung Horstweg beginnen.

Zwischen dem Zentrum-Ost und der Brücke gähnt bereits eine große Lücke, in der Berge von Betontrümmern liegen. Verbogene Stahlstangen der innerlichen Betonarmierungen ragen aus den Trümmern oder wurden bereits zu großen Altemetallhaufen aufgetürmt, soweit die gewaltigen Magneten der Bagger sie aus den Brückenbruchstücken „saugen“ konnten. Fünf Abrissbagger, zwei Trümmersammler und drei Radlader hatten auf kaum mehr als 15 Meter Breite die Brücke „zerbissen“. Alle fünf Stunden wurde die Brücke um rund zehn Meter kleiner.

Zur Galerie Ein 560 Tonnen schweres Segment der Hochbrücke über Friedrich-Engels-Straße und die Bahnlinie ist über Tage hoch gehoben worden, um es auszuschieben zur Zerlegung.

Vor 46 Jahren war sie gebaut worden, als man noch nichts ahnte von den Verkehrsmengen und -lasten, die sie heute passieren: Mehr als 60.000 Fahrzeuge vom Kleinwagen bis zum Sattelschlepper passieren täglich die Brücke, deren inneres Stahlglieder-Tragwerk vor allem durch Nässe so schwere Rostschäden erlitten hat, das sie in naher Zukunft schlagartig zusammenbrechen könnte. Weil eine Sanierung als unvertretbar teuer eingeschätzt wird, baut man die beiden parallelen Brücken mit jeweils einer neuen Standspur für rund 30 Millionen Euro bis Herbst 2022 neu. Bezahlt wird das vom Land.

Von Rainer Schüler