Der Berliner Ring bei Potsdam ist an diesem Montagmorgen voll gesperrt. Dadurch kommt es zu besonders viel Autoverkehr in Potsdam. Die Umfahrung des gesperrten Autobahnabschnitts zwingt Autos und LKW entlang der B 273 durch Bornim und Bornstedt durch die Stadt.

Heftiger Stau in Potsdams Nordwesten

Heftiger Stau in Potsdams Nordwesten