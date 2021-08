Potsdam

Zum Gedenken an die Maueropfer luden das Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte und die stellvertretende Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Susanne Kschenka, zur Gedenkstätte Griebnitzsee ein. Anlass war der Mauerbau vor 60 Jahren, am 13. August 1961.

Zur Freude von Manfred Kruczek, ein Zeitzeuge und Vorstand des Forums, folgten der Einladung auch Schüler des Berliner Dreilinden Gymnasiums und der Katholischen Marienschule Potsdam: „In zehn bis 20 Jahren wird es uns Zeitzeugen nicht mehr geben. Es ist wichtig, dass dann die jüngere Generation an die Schreckenstaten in der damaligen Diktatur erinnert“, sagte er.

Neben Zeitzeugen waren auch Schüler des Berliner Dreilinden-Gymnasiums und der Katholischen Marienschule Potsdam bei der Veranstaltung zum Gedenken an die Maueropfer anwesend. Mit einem Kunstprojekt bedankten sich die Schüler des Dreilinden Gymnasiums bei den Zeitzeugen für die Gespräche und die Eindrücke zur DDR-Zeit.

Die Veranstaltung sei quasi eine Staffelübergabe an die jungen Schüler, damit sich die Diktatur nicht wiederhole. Wegen der zahlreich erschienen Schüler sei er überwältigt. „Geschichtsunterricht kann überzeugend sein; durch die Mauersegmente wird die Geschichte greifbar und weniger Abstrakt“, sagte er.

Die Schüler erinnerten mit einem Kunstprojekt an die Maueropfer

Ein weiterer Grund, warum Schulleiter des Dreilinden Gymnasiums, Jens Stiller, mit seinen Schülern bei der Veranstaltung zugegen war, sei, ein Bewusstsein für das Geschehene zu schaffen. „Gerade in Zeiten von Fake News und unterschwellige Diktaturen wie Russland, ist es wichtig, an die deutsche Geschichte zu erinnern – damit so etwas nicht noch einmal geschieht“, sagte er.

Mit einem Kunstprojekt wollten die Schüler ihre Dankbarkeit gegenüber den Zeitzeugen ausdrücken, mit denen sie sprechen konnten. „Es ist ein Thema, dass uns Jugendlichen nicht so präsent ist. Wir alle hatten nach den Gesprächen aber schnell eine emotionale Bindung zu der Geschichte“, sagte der 18-jährige Jonas Hentrich, Schulsprecher des Dreilinden Gymnasiums.

Mit diesem Kunstprojekt haben sich die Schüler des Dreilinden Gymnasiums zum Gedenktag engagiert. Abgebildet sind zwölf der insgesamt mindestens 140 Mauertoten. Quelle: Julius Frick

Das Projekt beinhaltete ein Plakat mit selbst gezeichneten Abbildungen von zwölf der insgesamt mindestens 140 Mauertoten. „Alle waren an dem Kunstprojekt beteiligt, die Gespräche mit den Zeitzeugen haben uns bewegt“, nannte Jonas Hentrich den Grund für Arbeit an dem Projekt. Seit Juni haben sie laut des Schulleiters Jens Stiller daran gearbeitet.

Ein Zeitzeuge dem die Flucht gelang

Neben dem Zeitzeugen Manfred Kruczek haben die Schüler im Rahmen des Unterrichts auch mit dem 76-jährigen Peter Bieber sprechen können, dem es 1972 gar gelang, aus der DDR nach Paderborn zu fliehen. Ihm sei es wichtig, Gespräche mit Schülern zu führen, um aus seinem Leben und von dem Schicksal der Menschen in der DDR zu erzählen. „Ich glaube, sie bekommen dadurch ein anderes Bewusstsein für unsere Demokratie. Viele sagen mir, wie froh sie sind, nicht in einer Diktatur zu leben“, sagt er. Sein Anliegen kommt bei den Schülern an, findet er.

Die stellvertretende Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Susanne Kschenka, ist vor allem auch den Zeitzeugen dankbar, die sich immer wieder die Zeit nehmen würden, um mit jungen Menschen über ihre Erlebnisse in der DDR zu sprechen. „Es ist wichtig zu erzählen was den Zeitzeugen passiert ist und ihre Geschichte anzuhören“, sagt sie. Es schaffe ein Bewusstsein dafür, was niemals wieder passieren dürfe.

Von Steve Reutter